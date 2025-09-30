Todos los ganadores de los Premios Martín Fierro a la televisión 2025

Pasadas las 21 horas y luego de un desfile de famosos por la Alfombra Roja, Santiago del Moro dio por iniciada la entrega de los Premios Martín Fierro a la televisión 2025, con transmisión de Telefe.
Tras un discurso del presidente de APTRA, Luis Ventura, en el que exclamó «Viva la televisión, carajo», comenzaron a entregar las estatuillas a los ganadores de este año.
La lista de ganadores:
Mejor Panelista:
Bremer, Luís (A La Tarde – América)
García Sáez, Diego (Todas Las Tardes – elnueve)
Kavlin, David (Todas Las Tardes – elnueve)
Shaw, Pía (A La Barbarossa – telefe)
Musical:
La Peña De Morfi (telefe) Lizy Tagliani y Diego Leuco
Pasión De Sábado (América) Marcela Baños
Planeta 9 (elnueve) Edith Hermida y Maia Chacra
Aviso Publicitario:
Contexto Argentino, Mercado Libre – Agencia Gut
Felicitá, Preferido Molinos Río De La Plata – Agencia La América
Historias Argentinas, Renault – Agencia Publicis
Ver Netflix, Netflix – Agencia Isla
Cronista / Movilero:
Funes Ugarte, Roberto (A La Barbarossa – telefe)
Insinga, Cecilia (Arriba Argentinos Y Mediodía Noticias – eltrece)
Quiroz, Oliver (A La Tarde – América)
Roggiano, Daniel (El Noticiero De La Gente – telefe)
Noticiero Diurno
Arriba Argentinos (eltrece) – Nacho Otero y Valeria Sampedro
El Noticiero De La Gente (telefe) – Germán Paoloski y Milva Castellini
Telenueve Al Mediodía (elnueve) – Daniel Navarro, Esteban Mirol y Marisa Andino
Viajes / Turismo:
Iván De Viaje (telefe) – Iván De Pineda
Resto Del Mundo (eltrece) – Federico Bal
Tenés Que Ir (elnueve) – Hernán Lirio
Actor De Reparto:
Awada, Alejandro (Iosi, El Espía Arrepentido – eltrece)
Caponi, Marco Antonio (Iosi, El Espía Arrepentido – eltrece)
Ferro, Rafael (Margarita – telefe)
Martín Fierro leyenda: Mirtha Legrand
Deportivo:
Carburando (eltrece)
Conmebol Libertadores (telefe) Juan Pablo Varsky y Pablo Giralt
Copa América (telefe) Juan Pablo Varsky y Pablo Giralt
Juegos Olímpicos París 2024 (Televisión Pública) – Miguel Osovi, Sofía Martínez, Gabriela Previtera, Juan Ballesteros, Magdalena “Magui” Aicega, Gabriel Ganci y José Meolans
Gastronomía:
Ariel En Su Salsa (telefe) – Ariel Rodríguez Palacios
Comer Para Creer (América) – Lourdes Sánchez
Qué Mañana! (elnueve) – Mariano Peluffo
Branded Content:
El Gran Bartender (Gancia – Diego Poggi – telefe)
Historias De Estación (Axión – Lele Cristóbal – telefe)
Que Nadie Se Quede Afuera (Citroën C3 – telefe)
Martín Fierro Minuto de Oro: Partido entre Argentina y Colombia por la final de la Copa América, el 14 de julio de 2024. Allí Santiago del Moro anunció que el Mundial de 2026 se podrá ver por Telefe.
Actriz De Reparto:
Calvo, Julia (Margarita – telefe)
Gaetani, Romina (Buenos Chicos – eltrece)
Llinás, Verónica (El Fin Del Amor – eltrece)
Interés General:
La Noche De Mirtha (eltrece) Mirtha Legrand
Nara Que Ver (elnueve) Nara Ferragut
Susana Giménez (telefe) Susana Giménez
Reality:
Cantando 2024 (América) – Florencia Peña
Gran Hermano 2024 (telefe) – Santiago Del Moro
Survivor, Expedición Robinson (telefe) – Alejandro “Marley” Wiebe
Director:
Ardanaz, Mariano y Ripari, Eduardo (Margarita – telefe)
Burman, Daniel y Borensztein, Sebastián (Iosi, El Espía Arrepentido – eltrece)
Cohn, Mariano y Duprat, Gastón (El Encargado y Terapia Alternativa – eltrece)
Actriz Protagonista De Ficción:
Macedo, Isabel (Margarita – telefe)
Oreiro, Natalia (Santa Evita e Iosi, El Espía Arrepentido – eltrece)
Peterson, Carla (Terapia Alternativa – eltrece)
Labor Periodística Masculina:
Barili, Rodolfo (Telefe Noticias – telefe)
Castro, Nelson (Telenoche – eltrece)
Rígoli, Claudio (Telenueve Central – elnueve)
Jurados:
Botana, Maru; Krywonis, Christophe y Betular, Damián (Bake Off Famosos – telefe)
Guevara, Nacha; Mendoza, Flavio; Figueroa, Milett y Polino, Marcelo (Cantando 2024 – América)
Irigoyen, Dolli; Petersen, Christian y Sáenz, Ximena (El Gran Premio De La Cocina – eltrece)
Magazine:
A La Barbarossa (telefe) Georgina Barbarossa
Cortá Por Lozano (telefe) Verónica Lozano
DDM (América) Mariana Fabbiani
Mañanísima (eltrece) Carmen Barbieri
Revelación:
Abraldes, Lola (Margarita – telefe – Personaje: Daisy)
Bianchi, Mora (Margarita – telefe – Personaje: Margarita)
Spangenberg, Ramiro “Toti” (Margarita – telefe – Personaje: Merlín)
Director De No Ficción:
Arecco, Lucas (LAM y Cantando 2024 – América)
Emiliozzi, Fernando (Bake Off Famosos – telefe)
Vicente, Ramiro (Telefe Noticias, telefe)
Zaraza, Sergio (Survivor, Expedición Robinson – telefe)
Autor/Guionista:
Borensztein, Sebastián; Caravia, Natacha; Gelós, Andrés y Burman, Daniel (Iosi, El Espía Arrepentido – eltrece)
Calderone, Leandro y Morena, Cris (Margarita – telefe)
Cohn, Mariano; Duprat, Gastón; Di Cesare, Leonardo; Angelini, Alejandro y Otros (El Encargado – eltrece)
Labor Humorística:
Gómez, Marcos “Bicho” (Zona Mixta Mañana – Televisión Pública)
Menahem, Peto (La Noche Perfecta – eltrece)
Mottola, Nazareno (La Peña De Morfi y Susana Giménez – telefe)
Labor En Conducción Femenina:
David, Pamela (Desayuno Americano – América)
Fabbiani, Mariana (DDM – América)
Giménez, Susana (Susana Giménez – Telefe)
Lozano, Verónica (Cortá Por Lozano – telefe)
Nara, Wanda (Bake Off Famosos – telefe)
Viale, Juana (Almorzando Con Juana – eltrece)
Humorístico / De Actualidad:
Bendita (elnueve) – “Beto” Casella
Pares De Comedia (NET) – Luis Rubio
Pasó En América (América) – Sabrina Rojas y Augusto Tartúfoli
Noticiero Nocturno:
América Noticias (América) Rolando Graña y Soledad Larghi
Telefe Noticias (telefe) Rodolfo Barili
Telenoche (eltrece) Nelson Castro y Dominique Metzger
Homenaje a Jorge Lanata
