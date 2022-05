Terrible: La Amazonia brasileña registró una deforestación récord en el mes de abril. (Mayor a toda la superficie de «todo» el partido de Roque Pérez)

Alarmantes datos:

Datos satelitales revelaron que se taló el equivalente a casi 140.000 canchas de fútbol, superficie que duplica a la registrada en 2021. Desde la asunción de Bolsonaro, la deforestación anual promedio en la Amazonia brasileña aumentó en más del 75%.

La deforestación en la Amazonia brasileña alcanzó un nuevo récord para el pasado mes de abril, con más de 1.000 km2 talados, equivalente a casi 140.000 canchas de fútbol, según datos satelitales divulgados este viernes.

«Esta cifra es extremadamente alta para este período, muestra cómo la selva está bajo una inmensa presión este año», dijo María Napolitano, responsable científica de la ONG WWF Brasil.

Del primero al 29 de abril se deforestaron 1.012 km2, casi el doble de la superficie arrasada en abril de 2021, cuando se registró el récord de 580 km2 deforestados, según datos oficiales del Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales (INPE), que computa alertas diarias de deforestación.

Las cifras son especialmente preocupantes porque el mes de abril es el último de la temporada lluviosa en la Amazonia, típicamente un período de baja deforestación.

En los cuatro primeros meses del año se deforestaron 1.954 km2 en la selva amazónica brasileña, casi el doble respecto al mismo período de 2021.

Bajo el mandato del presidente Jair Bolsonaro, que presionó para abrir las tierras protegidas a la agroindustria y la minería, la deforestación anual promedio en la Amazonia brasileña aumentó en más del 75% con respecto a la década anterior, según cifras oficiales.

Un estudio publicado por un grupo de universidades y la ONG Mapbiomas reveló que desde que Bolsonaro asumió el poder, en 2019, los órganos ambientalistas respondieron a solamente el 2,17% de las alertas de deforestación emitidas por el INPE, referenció la agencia AFP.

«Los criminales que practican la deforestación tienen un aliado que nunca antes tuvieron: el gobierno de Bolsonaro, que está al servicio de la delincuencia, de la deforestación», dijo a la AFP Marcio Astrini, secretario ejecutivo del Observatorio del Clima.

La semana pasada, el actor estadounidense Leonardo DiCaprio convocó a los jóvenes brasileños a inscribirse para votar en las elecciones de octubre, en las que Bolsonaro buscará un segundo mandato.

«Brasil es el hogar de la Amazonía y de otros ecosistemas críticos frente al cambio climático. Lo que sucede allí nos concierne a todos y los votantes jóvenes son clave para impulsar un cambio hacia un planeta saludable», escribió DiCaprio.

El mandatario le «agradeció» con ironía, afirmando que cabe al pueblo brasileño decidir «si quiere mantener la soberanía sobre la Amazonía o quiere ser gobernada por ladrones que sirven a intereses extranjeros».

Télam.-

N de la R: se debe recordar que con la tala y la depredación no solo se «matan» árboles y especies vegetales, sino que en ellas y por ellas, hay muchísima vida animal. Animales que ya no cuentan con su hábitat natural y que en algunos casos hasta los habrían matado con la tala de árboles.

Lamentable y muy preocupante para el futuro cercano. La superficie talada solo en el mes de abril, no ha sido una cancha de fútbol (de 11), no han sido 14 canchas de fútbol, tampoco han sido 14.000 canchas, la cifra habla de 140.000 canchas de fútbol.

Y la superficie talada solo en los primeros 4 meses del año, es mayor a toda la superficie de todo (todo) el partido de Roque Pérez, no solo de nuestra ciudad, sino de todo el partido que es de 1,571 km² y se taló un total de 1.954 km2, pero (repetimos) solo en los primeros 4 meses de este año. O sea que la cifra será aún mayor al finalizar el 2022.

Y esto generará mayores problemas climáticos y ya genera muchos problemas ecológicos.

Terrible y alarmante.

Carlos Zampini