Sturzenegger expondrá en el Senado el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada

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El Senado abrirá el debate de la ley que elimina los limites para que los extranjeros puedan comprar tierras, y establece un mecanismo rápido de desalojo.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, expondrá este miércoles en el Senado sobre el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada tiene como meta defender el derecho de propiedad, suprimir los límites para que los extranjeros puedan comprar tierras, un mecanismo rápido de desalojo, y reformas en la ley del Manejo del Fuego.

El funcionario concurrirá este miércoles a las 16 a brindar explicaciones sobre este proyecto en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, que presiden los legisladores de la Libertad Avanza Agustín Coto y Nadia Marquez, informaron fuentes del oficialismo a la Agencia Noticias Argentinas.

EXPROPIACIONES

La iniciativa se estructura sobre el fortalecimiento de las garantías constitucionales en el régimen expropiatorio, la reforma del sistema de desalojo, el régimen de Regularización Dominial, la revisión de la restricciones del régimen de tierras rurales, y la reforma de la ley del manejo del fuego.

Sobre la ley de expropiaciones se establece un mecanismo “sumarísimo” para la restitución de inmuebles con la acreditación exclusiva del título, donde se incluyen las “garantías del debido proceso y control judicial en todas las etapas”, pero evitando los largos tiempos para entregar la propiedad a su titular.

TIERRAS

En el proyecto firmado por Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni, y todos sus ministros, también elimina los límites para que los extranjeros puedan adquirir tierras, como se estableció en una ley aprobada en el 2011 en el Gobierno de Cristina Kirchner.

«Por medio de esta norma se dispusieron limitaciones a la titularidad extranjera sobre la propiedad o posesión de las tierras rurales. Sin embargo, esto implicó una limitación irrazonable que, lejos de constituir una verdadera protección, conllevó un condicionamiento y desincentivo de la inversión internacional, principalmente en el ámbito agropecuario, uno de los principales sectores productivos del país, reconocido internacionalmente por su calidad en todo tipo de productos», señaló el Gobierno.

Destaca que «la reforma propone modificar el enfoque y concentrar los controles en aquellos supuestos en los que se vean involucrados Estados extranjeros o entidades vinculadas a ellos. De este modo, se asegurará un correcto resguardo de la soberanía y la seguridad nacional»

MANEJO DEL FUEGO

El proyecto elimina artículos de la ley del Manejo del Fuego elimina los artículos centrales de la ley impulsada en el 2020 por Máximo Kirchner que impedía vender, en caso de incendio, los humedales, bosques nativos, y áreas protegidas por 60 años. Y prohibía cambiar el destinado por 30 de las zonas agrícolas incendiadas.

El Gobierno sostiene que modificar el uso de inmuebles en caso de incendios por plazos extremadamente prolongados, bajo el amparo de garantizar la correcta restauración.

Sin embargo, estas limitaciones son irrazonables y afectan al ejercicio del derecho de propiedad dado que, en los hechos, se ha demostrado que no resultan eficientes para alcanzar la finalidad perseguida».

Noticias Argentinas.-

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