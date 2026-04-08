«Solo pido paz»: la novia del padre de Agostina Páez confirmó su separación tras el escándalo racista

Santiago del Estero: abren un investigan contra el padre de Agostina Páez

Luego de la difusión de un video realizando, el Ministerio Público Fiscal de Santiago del Estero inició una investigación de oficio contra el padre de la abogada Agostina Páez, quien estuvo detenida en Brasil por gestos racistas.

La fiscal Victoria Ledesma dispuso la apertura de actuaciones tras tomar conocimiento del material audiovisual que circuló en redes sociales y distintos medios, ya que los gestos realizados por Mariano Páez podrían encuadrar en delitos de acción pública.

En ese marco, se ordenó una información sumaria con el objetivo de determinar si existió algún ilícito penal, tomando como punto de partida el contenido del video que tomó estado público. Desde el organismo señalaron que la medida responde al deber legal de promover la acción penal ante la posible comisión de delitos, a partir del análisis directo del material difundido. De acuerdo con las primeras versiones, la filmación habría sido registrada en un bar de Santiago del Estero durante un encuentro de bienvenida a Agostina Páez tras su regreso al país.

La abogada de Agostina Páez habló del video de su padre: «Complica un poco el caso»

Luego de que se viralizara un video del padre de Agostina Páez haciendo gestos racistas, la abogada de la joven reconoció que las imágenes impactan de lleno en la estrategia de defensa.

«Se complicó el caso,» reconoció Carla Junqueira, representante legal de la joven de 29 años, en diálogo con C5N. De todos modos, aclaró que el proceso judicial ya superó la etapa probatoria y el video involucra a un tercero ajeno: «No debería afectar, porque ya terminaron los alegatos finales», señaló.

Sin embargo, advirtió que el escenario no se limita a lo estrictamente legal. Para la letrada, el peso de la opinión pública puede incidir en el desenlace: «El juez no debería responder a presiones sociales, pero este es un caso atravesado por demandas de la sociedad», sostuvo.

En esa línea, reveló que la querella en Brasil consideró que el regreso de la letrada al país genera una sensación de impunidad y debilita la agenda antirracista, planteos que podrían ser tenidos en cuenta por el magistrado ante las imágenes de Mariano Páez.

«Generó impotencia y refuerza una idea que la Justicia busca evitar, que es la impunidad», afirmó Junqueira, que también analizó el efecto simbólico del video. Respecto a posibles consecuencias legales, aclaró que el hecho ocurrió en territorio argentino y no puede ser juzgado por Brasil.

En paralelo, contó que Agostina Páez reaccionó con enojo al enterarse de la difusión: «Se sorprendió y se molestó mucho con su padre. Se enteró por los medios», explicó. El episodio también tuvo repercusión en Brasil, donde distintos medios lo interpretaron como una señal que pone en duda la sinceridad del pedido de disculpas de Páez.

Gentileza de Infonews Cooperativa.-

Foto NA. Redes.-