«Solo pido paz»: la novia del padre de Agostina Páez confirmó su separación tras el escándalo racista

La mujer anunció el fin de la relación con Mariano Páez. Habló de su momento personal, atravesado por el duelo y el impacto de la exposición mediática.
Stefany Budan anunció el final de su relación con Mariano Páez, padre de la abogada argentina que estuvo detenida durante casi tres meses en Brasil acusada de injuria racial. La ruptura se da tras la difusión de un video en el que su expareja realiza gestos interpretados como racistas, un episodio que agudizó el conflicto familiar y tuvo fuerte repercusión pública.
A través de un extenso mensaje publicado en sus redes sociales, la abogada aseguró: «Ya no existe ninguna vinculación de mi parte con el apellido Páez».
También expuso el delicado momento personal que atraviesa, marcado por la cercanía de la fecha en la que falleció su hijo, y cómo impactó en ella la exposición mediática en su estado emocional. Por todo esto, señaló que vive una etapa de «vulnerabilidad, angustia y dolor».
Además, Budan pidió respeto para poder iniciar un proceso de reconstrucción personal y subrayó la necesidad de transitar su duelo en el ámbito privado: «A partir de hoy comienzo una nueva etapa: estoy sola, sin pasado que me persiga ni sombras que interfieran en mi camino», sostuvo.
En la misma línea, solicitó que las cuestiones judiciales se mantengan en el plano legal y no en el mediático.
Santiago del Estero: abren un investigan contra el padre de Agostina Páez
Luego de la difusión de un video realizando, el Ministerio Público Fiscal de Santiago del Estero inició una investigación de oficio contra el padre de la abogada Agostina Páez, quien estuvo detenida en Brasil por gestos racistas.
La fiscal Victoria Ledesma dispuso la apertura de actuaciones tras tomar conocimiento del material audiovisual que circuló en redes sociales y distintos medios, ya que los gestos realizados por Mariano Páez podrían encuadrar en delitos de acción pública.
En ese marco, se ordenó una información sumaria con el objetivo de determinar si existió algún ilícito penal, tomando como punto de partida el contenido del video que tomó estado público. Desde el organismo señalaron que la medida responde al deber legal de promover la acción penal ante la posible comisión de delitos, a partir del análisis directo del material difundido. De acuerdo con las primeras versiones, la filmación habría sido registrada en un bar de Santiago del Estero durante un encuentro de bienvenida a Agostina Páez tras su regreso al país.
La abogada de Agostina Páez habló del video de su padre: «Complica un poco el caso»
Luego de que se viralizara un video del padre de Agostina Páez haciendo gestos racistas, la abogada de la joven reconoció que las imágenes impactan de lleno en la estrategia de defensa.
«Se complicó el caso,» reconoció Carla Junqueira, representante legal de la joven de 29 años, en diálogo con C5N. De todos modos, aclaró que el proceso judicial ya superó la etapa probatoria y el video involucra a un tercero ajeno: «No debería afectar, porque ya terminaron los alegatos finales», señaló.
Sin embargo, advirtió que el escenario no se limita a lo estrictamente legal. Para la letrada, el peso de la opinión pública puede incidir en el desenlace: «El juez no debería responder a presiones sociales, pero este es un caso atravesado por demandas de la sociedad», sostuvo.
En esa línea, reveló que la querella en Brasil consideró que el regreso de la letrada al país genera una sensación de impunidad y debilita la agenda antirracista, planteos que podrían ser tenidos en cuenta por el magistrado ante las imágenes de Mariano Páez.
«Generó impotencia y refuerza una idea que la Justicia busca evitar, que es la impunidad», afirmó Junqueira, que también analizó el efecto simbólico del video. Respecto a posibles consecuencias legales, aclaró que el hecho ocurrió en territorio argentino y no puede ser juzgado por Brasil.
En paralelo, contó que Agostina Páez reaccionó con enojo al enterarse de la difusión: «Se sorprendió y se molestó mucho con su padre. Se enteró por los medios», explicó. El episodio también tuvo repercusión en Brasil, donde distintos medios lo interpretaron como una señal que pone en duda la sinceridad del pedido de disculpas de Páez.
Gentileza de Infonews Cooperativa.-
Foto NA. Redes.-
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