SOBRE LAS ELECCIONES PASO Y OTRAS CUESTIONES

Leo y releo las noticias sobre, que algunos del mismo partido político que creó las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, ahora no quieren que se hagan esas PASO.

Desde el punto de vista de alguien que entiende poco de política, pero que ha pasado y sufrido diferentes gobiernos, estimo que es muy bueno que sea la gente la que pueda elegir su candidato y no que sea «a dedo», o por algún tipo de interés, de esos que nunca nos cuentan. Si por un mismo partido político hay 2, 3 o más personas que quieren ser sus precandidatos, pues hay que dejarlos, y que sea el voto de la gente el que decida quién de ellos podría ser el mejor candidato.

REELECCIÓN INDEFINIDA:

La reelección indefinida no solo habla mal de aquellos que quieren permanecer atornillados en sus sillones, sino, que hilando más fino, nos está dando a entender que ese partido político, no ha logrado formar otro dirigente con capacidad para que pueda ocupar el cargo de quien se quiere volver a postular.

Y esa formación de otro dirigente, pasa por enseñarle a militar, a llevar a cabo acciones políticas por los demás, pero hay que decirlo, aquí en nuestra localidad, muchos creen que se «milita» dos meses antes de las elecciones, que es cuando se reúnen en las sedes de sus partidos políticos y es cuando se acuerdan de salir a la calle a dialogar con la gente del pueblo (ciudad). Esto no es así, la «militancia» no es eso. Tampoco es llevar mercadería o colchones a la gente en esas épocas de elecciones. Porque la gente tiene necesidades todo el año, todos los años y más con la inflación que sigue subiendo.

Además, por ejemplo aquí en nuestra localidad, el actual gobierno, es gobierno desde diciembre de 2011 (en diciembre se cumplirán 12 años), y ya llevan 3 mandatos seguidos y todavía no supieron o no quisieron solucionar temas puntuales como pueden ser el tránsito o los perros en las calles. No hablemos de temas más importantes como la falta de viviendas. Este gobierno es el gobierno que MENOS viviendas sociales construyó y, repito, ya lleva 3 mandatos seguidos. Si alguien desea los datos estadísticos, con gusto se los daremos, pero con salir a las calles y ver o preguntar cuáles viviendas construyó cada intendente, es suficiente. (Recordar que el Barrio de las 53 viviendas, si bien las entregó Juan Carlos Gasparini, se construyeron durante el gobierno anterior que fue del Lic. Hugo Pablo Oreja. Igual «Chinchu» en ese entonces lo aclaró al entregar las llaves de dichas viviendas en un acto junto al exgobernador Daniel Scioli).

Que nadie les cuente la historia cambiada, porque tenemos datos, fotos y demás. Las cosas son como son, y si las decimos es porque lo sabemos y porque queremos decirlas, le guste a quien le guste.-

Carlos Zampini para rpereznet.com.ar