SIMONA: «Sueño con que todas las pibas puedan ofrecer su arte sin ningún tipo de miedo o estigma»

Simona: Mi relación con la música fue desde siempre muy tangible, porque mis dos papás eran muy melómanos, aunque ninguno músico. En mi casa sonaba música todo el día, en un plan más de rock nacional por mi papá y con mi mamá muy metida en la música latina, en la bossa nova, en la música de Violeta Parra y Toquinho. Siento que de ahí tomé esta manera de hacer canciones, más como de cantautora, aunque llevándolo a algo más urbano.

T: ¿Cuál es la historia detrás de tu versión de «Sin Disfraz» de Virus? ¿Por qué la elegiste?

S: Federico Moura me parece un alto poeta; siempre me pareció re fuerte que un artista tan plantado en los 80′ tuviera esa personalidad tan icónica. Siempre me «flashearon» las letras de Virus y elegí esta canción sobre todo por la letra y la melodía que son demasiado épicas. Me encanta de lo que habla, que critica un poco a la moral. Ese lado del mal que está buenísimo y que a todos nos gusta, pero que nadie lo dice.

T: Formaste parte de la campaña «Equal» de Spotify con la que la plataforma promueve la igualdad de las artistas mujeres ¿Cómo viviste el alcance de esa propuesta?

S: Nunca me imaginé ser la portada de algo tan importante como la campaña para visibilizar a las mujeres en la industria de la música. No es por decir que me queda grande, pero siento que es un montón. Estoy muy contenta por haber tenido ese espacio, por salir en esa «playlist» con otras artistas a las que admiro mucho. Pero, más que nada, por ser parte de esa lucha porque en la industria faltan ocupar un montón de espacios que todavía no se nos dan a las mujeres.

T: ¿Cómo cuáles?

S: Muchas veces he pasado por situaciones de sentirme re juzgada solamente por ser mujer. Siento que desde el vamos a nosotras nos cuesta mucho más mostrar nuestros objetos artísticos. Además, es mucha la valentía que hay que tener para plantarse, exponerse y mostrar lo que una siente frente al patriarcado. Siempre estamos ahí en plan de que somos menos y nos cuesta mucho mostrarnos, mientras las cabezas de cartel de los festivales siguen siendo todas de chabones y cuando subís a un escenario y sos una piba te preguntan si sabes cantar y bailar, y hasta opinan sobre tu cuerpo. Hay que trabajar mucho por la igualdad dentro de la industria. Y ese es mi sueño, que cualquier piba pueda ofrecer su arte al mundo sin ningún tipo de miedo o estigma.

Cada show es un desafío muy grande.

T: ¿Cómo fue lanzarte como artista en una ciudad como Barcelona? ¿Y cómo manejás a la distancia tu carrera para proyectarla en Argentina?

S: Estos tiempos fueron de mucha investigación y fue muy loco poder sacar música en ese contexto. Si bien Barcelona es un polo artístico zarpado, también es muy «mainstream» y al igual que en la Argentina el underground está muy descuidado. Estoy trabajando mucho para tener un show bonito y cuidado para todos los que escuchan mi música y que quieran ir a verlo en vivo. Es todo muy nuevo, empecé a tocar en vivo este año y cada show es un desafío muy grande, porque todavía me siento muy vulnerable en el escenario. Me encanta, pero me cuesta trabajo.

T: ¿Qué registrás que pasa en España con toda esta explosión de música urbana argentina?

S: Hay mucha mirada desde España porque llama mucho la atención la manera en que se desarrollan los proyectos y por cómo se relacionan los artistas armando comunidad y ayudándose entre ellos. A diferencia de otros países que son más privilegiados y no necesitan tanta ayuda para llevar a cabo un proyecto o sacar adelante el underground, en Argentina hay montones de artistas que no conocemos.