Siguen tratando de silenciar a los que piensan diferente. Ahora echaron a Cuneo de Crónica

Y llegó el día nomás. Se veía venir. Es que son tan predecibles.

Ayer echaron al periodista Santiago Cuneo de Crónica TV.

Quieren hacerle creer a la gente que fue por sus insultos, claro que no!

Fue por no ser obsecuente con el gobierno actual y por decir unas cuantas verdades. Si bien es cierto que se le sale la cadena y se manda sus habituales puteadas, también es cierto que si fuera por eso, ni siquiera podrían seguir al aire algunas novelas y programas en los cuales se insulta mucho más que lo que putea Cuneo.

Lo cierto es que el periodista, tuvo que pedir perdón por decirle «conchuda» a la periodista Silvia Mercado.

Cuneo dijo: «Esta conchuda!!! Delegada de Marcos Peña en Crónica TV quiere defender al marido de ella, el de la conchuda de Bullrich y la lacra que los reune!!! Apagá Crónica TV hasta que esta rata ya no esté».

Todo fue porque en su editorial Cuneo habló de su nacionalismo (algo con lo que no estamos tan de acuerdo). Al hablar dijo algunas cosas que algunos puedieron entender como dichos antisemitas, pero si analizamos bien sus dichos, no es tan así.

Luego de eso, la periodista Mercado, habló en contra de Cuneo y por eso él le dijo «conchuda» y de paso también le dijo lo mismo a Bullrich.

Como sea, Santiago Cuneo ya no está en Crónica TV.

Quienes quieran seguirlo desde este lunes empezará programas propios en internet. El sitio es: www.canal22web.com

Me gusta esto: Me gusta Cargando...