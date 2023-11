El candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, presentó “10 acuerdos para el futuro de la Argentina” en el Gran Rex, a 11 días del balotaje con Javier Milei, de La Libertad Avanza.

Massa insistió con la idea de construir un gobierno de unidad nacional y explicó su propuesta: “Esto pretende ser la semilla que establezca que podemos sentarnos a la misma mesa, que podemos compartir el mismo techo, que podemos construir 10 consensos básicos, políticas de Estado”.

“Que podemos enterrar definitivamente el negocio del odio de algunos que lo convirtió en la grieta en la Argentina. El 10 de diciembre tenemos que enterrar definitivamente la grieta como método de destrucción de la convivencia en la Argentina”, agregó.

En ese sentido, señaló que “tenemos y tengo el coraje, la fuerza y la capacidad para enfrentar los cambios que la Argentina necesita para que construyamos ese país de producción, de desarrollo y de convivencia”.

Los 10 acuerdos que propuso Sergio Massa

1. El trabajo y la producción en el centro.

Massa dijo que “el primer gran acuerdo tiene que ser alrededor del trabajo y la producción”. En ese sentido, señaló como desafío “defender a la industria nacional frente a tantas ideas y a tantos ataques sistemáticos de aperturas indiscriminadas de la economía que destruyen esfuerzo de empresarios y salarios de trabajadores”.

También propuso “definir un modelo de producción y trabajo en el que desde los sectores de la economía popular hasta las grandes empresas de la Argentina sientan que construimos un país con mejora de ingreso”.

Y agregó que su Gobierno buscará la “generación de empleo registrado, generación de buenos salarios, generación de inversión genuina frente a la especulación financiera y generación de crecimiento con inclusión para el desarrollo económico de la Argentina”.

2. Superávits fiscal y comercial.

Por otro lado, propuso consensuar en construir “los superávits gemelos que le dieron a la Argentina los momentos de mayor desarrollo económico y mejor distribución del ingreso”, es decir, el fiscal y el comercial.

Así, señaló que un superávit fiscal con un sistema tributario progresivo hace que “quien menos puede, menos paga, quien más puede, más paga”, además de incluir “un modelo tributario más simplificado”. A su vez, que el superávit comercial sirve “para hacer fuerte nuestra moneda”.

3. Abrazar el federalismo.

El candidato presidencial remarcó la importancia de ir hacia el federalismo. “La coparticipación es intocable porque es preexistente y constitutiva de la Constitución Nacional”, dijo.

En esa línea, se mostró comprometido con todos los gobernadores desde el 10 de diciembre , con quienes quiere “trabajar con cada uno de ellos sin discriminación” y afirmó: “No me importa el origen partidario en la medida que sean parte de la construcción de un proyecto de desarrollo con inclusión para sus provincias y para la Argentina”.

El federalismo, explicó Massa, apunta a “resolver asimetrías en el transporte, en la inversión pública, en la capilaridad de las políticas públicas”, entre otras cuestiones.

4.Desarrollar las industrias del futuro.

También hizo hincapié en “construir políticas de desarrollo y es el desarrollo de las industrias del futuro”.

“Se necesita acuerdos de largo plazo y de la convocatoria a un programa de políticas de Estado para los próximos diez o veinte años para garantizar que esas inversiones que le pongan trabajo argentino a nuestros recursos naturales”, expresó.

5. Combatir el cambio climático y cuidar el ambiente

La lucha contra el cambio climático y el cuidado del medio ambiente también es una de las propuestas de consenso de Massa. “Argentina tiene que recorrer un ciclo virtuoso que nos lleve por un lado a la descarbonización y por otro lado a un acuerdo con licencias sociales locales, de convivencia entre medio ambiente o ambiente y desarrollo”, declaró.

“Ese acuerdo en la agenda climática debe incluir sanciones. Ya lo plantee alguna vez y hoy quiero volver a dejarlo planteado. El que destruye bosques, el que contamina ríos tiene que ir preso de tres a ocho años para que no sea excarcelable”, apuntó.

6. Defender y mejorar la educación pública, gratuita y de calidad

Massa recalcó la relevancia de “defender un sistema educativo desde los cuarenta y cinco días hasta la universidad, público, gratuito, de calidad, inclusivo y con tecnología. Ni vouchers ni aranceles: público, gratuito, de calidad e inclusivo”.

“La escuela no sólo es ordenador familiar, no sólo es convivencia social, sino que además es el instrumento más importante de generación de igualdad de oportunidades. Creemos en la Argentina de la igualdad de oportunidades”, dijo el ministro.

De esa manera, el funcionario que aspira a llegar a la Casa Rosada llamó a realizar un “esfuerzo” al gobierno nacional, gobierno provincial, sindicatos y docentes para cumplir con “190 días de clases para todos”.

7. Fortalecer la inversión en ciencia y tecnología.

Luego, expresó que “para transformar materia prima en riqueza, para transformar y agregar valor en la producción de nuestras PYMES, para transformar el sistema educativo en capital económico de nuestra patria y en mejores ingresos no podemos renunciar a invertir en ciencia y tecnología y en desarrollo”.

Durante su discurso, se diferenció de las ideas de La Libertad Avanza y señaló: “A nuestros científicos del CONICET no los vamos a tachar, los vamos a promover: son parte del orgullo argentino así como es un orgullo tener hoy en esta sala un Premio Nóbel. Muchos de nuestros científicos son también parte del orgullo y de la riqueza de la Argentina”.

8. Desarrollo humano y oportunidades.

Por otro lado, Massa llamó a unirse por “el desarrollo humano y contra la pobreza como objetivo de toda de la dirigencia política, de la dirigencia gremial, de la dirigencia social, de la dirigencia empresaria, de la dirigencia educativa”.

El candidato señaló como uno de los pilares básicos para la Argentina que viene al “derecho a la casa propia, al techo, a la tierra”.

“Dos millones de lotes con servicios en los próximos cuatro años en el marco del nuevo destino de uso de las tierras, muchas veces ociosas, que tiene el Estado nacional y los provinciales. Ahí tenemos que poner el esfuerzo de la inversión: lotes con servicios”, expresó.

También destacó “la garantía alimentaria y la garantía de cobertura del sistema de salud integral tiene una responsabilidad que nos permita unificar en un único sistema de salud o seguro de salud el piso mínimo de garantía de atención sanitaria para todos”.

Por otro lado, señaló que “tenemos que mirar qué pasa con la seguridad social”. Y destacó: “El pacto intergeneracional que es que la fuerza de trabajo de una sociedad sostiene a aquellos que se retiran del mercado de trabajo es una responsabilidad indelegable del Estado”.

De ese modo, Massa criticó las propuestas de Milei respecto de la seguridad social: “Agarran o la tijera o la motosierra dependiendo quién está ese día en la tele y dicen bueno hay que cortar o romper acá. Y miran a los jubilados. Dicen vamos a cortar 15 puntos del del gasto, le van a cortar la cabeza por lo menos un millón de jubilados”.

Massa consideró que el sistema de seguridad social público debe funcionar de modo tal que “abrace, incluya, pague buenas prestaciones, sostenga tasa de cobertura y se financie a partir de entender la realidad económica y donde se dan los procesos de concentración exagerada de riqueza”.

9. Definir una política exterior inteligente.

Otro de los puntos que desarrolló el tigrense fue el de «definir una política exterior inteligente».

«Argentina tiene un único camino en materia de política exterior, que es la multipolaridad. Tenemos que dialogar, comerciar, articular con todos los bloques económicos, pensando en un solo interés, el de los argentinos. No importa lo que nos pidan de afuera, sino lo que necesitamos acá adentro. El servicio exterior tiene que estar puesto al servicio de las empresas y del Estado argentino para abrir nuevos mercados», precisó Massa.

Y remarcó: «Quiero que cada embajador sea un vendedor de las pymes, de las grandes, de los emprendedores, del trabajo argentino en el mundo. Y quiero que nos animemos a cambiar la ley de servicio exterior, que los ascensos sean de acuerdo a quien más mercado le abre a la Argentina, y no solo a antigüedad, sino sobre todas las cosas al desarrollo económico de nuestras empresas».

«Debe ser un acuerdo de toda la diligencia económica, política, empresaria y social nunca más en la Argentina ni deuda para financiar gasto público ni deuda para financiar fuga de capitales que termina en manos de fondos extranjeros», añadió.

«Además, una norma con mayorías especiales que haga que aunque cambie el gobierno no cambie la política. Endeudar a las futuras generaciones sólo para promover las mejoras en el cambio climático, las mejoras en infraestructura, las mejoras en capacidades intelectuales, pero no para financiar gastos coyunturales que no se pueden financiar o que no son financiables por falta de planificación», señaló.

También afirmó que «las Malvinas fueron, son, serán argentinas, que no vengan con el cuentito de los kelpers y la autodeterminación», al tiempo que sostuvo que «la soberanía y la sangre de los soldados no se negocian».

10. Velar por la seguridad y la justicia.

Como último punto aparece el de «velar por la seguridad y la justicia».

«Todos aquellos que son argentinos de bien van a estar involucrados y convencidos de que es tiempo de establecerlo: definir una agenda de seguridad y justicia que le devuelva la paz, la tranquilidad a los argentinos para que la calle sea de los laburantes y no de los delincuentes. El delincuente en la cárcel, el laburante, en el laburo«, aseguró el candidato oficialista.

Y remarcó: «Eso implica no solamente establecer el desarrollo de una agencia especializada en los tres crímenes transnacionales, narcotráfico, corrupción y trata de personas; no solo la definición de un programa de prevención con tecnología y logística de seguridad para las 140 ciudades de más de 50 mil habitantes que incluya móviles, cámaras, sistemas satelitales financiados desde el Estado Nacional. Ya empezamos a firmar el programa con algunas ciudades».

«También incluye que nos animemos a controlar a que cada uno cumpla con su tarea. Así como rendimos cuentas cada 2 o 4 años quienes somos parte del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, también en los temas vinculados al tiempo de la Justicia y sobre todas las cosas, para los hechos de inseguridad que conmueven a nuestra sociedad, tenemos que animarnos a establecer un mecanismo de rendición de cuentas para que todos rindamos cuentas frente a la sociedad», indicó.

Y añadió: «Los tres poderes del Estado poniendo el cuerpo y la cara. A ninguno que le falten los recursos, pero que ninguno escape a la responsabilidad frente a la sociedad. De nada nos sirve invertir en prevención, tener policía profesional, si la policía detiene y detiene y la Justicia libera y libera sin responsabilidad. De nada nos sirve si a la hora de accionar frente al delito nos encontramos con inacción, falta de operatividad o muchas veces, como vimos en algún caso en la ciudad de Rosario, complicidad de la Justicia.

«Yo quiero ser el presidente de la Unión Nacional. Plantee claramente que el trabajo y los trabajadores son mi ambición. Y quiero ocuparme personalmente del tema seguridad porque siento que muchas veces falta fortaleza y decisión o faltan instrumentos y recursos. Un proyecto de Unión Nacional que tiene que tener de parte de todos nosotros la generosidad de que hoy a la noche vayamos a buscar a alguien que no piensa como nosotros y decirle que venga, que no pedimos carné de entrada, que no preguntamos de dónde vienen, que queremos contarles», concluyó.