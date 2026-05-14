Senado debatirá la continuidad de Mahiques y proyectos sobre armas y fondos buitre

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El Senado citó una sesión para este jueves para dar ingreso a unos setenta pliegos a la justicia, aprobar la prórroga del mandato por cinco años del juez Carlos Mahiques -padre del ministro de Justicia-, quien debía jubilarse porque va a cumplir 75 años.

También se tratarán los proyectos sobre el pago a los fondos buitre y sobre la regularización de la tenencia de armas de fuego, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

La convocatoria a la sesión para el jueves a las 16 fue acordada en la reunión de Labor Parlamentaria que se realizó esta tarde, entre la jefa del bloque de la Libertad Avanza, Patricia Bullrich, y los bloques del PRO, la UCR, Provincias Unidas, y otros bloques provinciales.

Con el ingreso de los nuevos pliegos se abrirá el tramite parlamentario en la Comisión de Acuerdos, que consiste en la publicación en las redes sociales del abogado postulado a un cargo en la justicia para avales e impugnaciones, y la citación a la Audiencia Pública donde los candidatos rinden examen ante los senadores.

FONDOS BUITRES

El Senado tratará el proyecto para autorizar al Gobierno a pagar a dos fondos buitres U$S 171millones para cerrar un acuerdo con esos bonistas, y evitar que avancen causas contra activos de la Argentina, como las acciones de YPF.

La iniciativa impulsada por el ministro de Economía, Luis Caputo, pide que se pueden pagar los Acuerdos de Conciliación celebrados con los tenedores de títulos públicos Bainbridge Ltd. y el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP.

El Gobierno tenía plaza para abonar esa acuerdo el 30 de abril, pero luego se informó que se extendía el plazo hasta el 31 de mayo, con lo cual si el Senado lo vota este jueves la Cámara de Diputados podría convertirlo en ley en la sesión prevista para el 20 de mayo.

El acuerdo implica pagar US$ 67 millones de dólares para Bainbridge Ltd. y US$ 104 millones para el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP) de “forma simultánea a la acreditación de los bonos libres de todo gravamen para su inmediata cancelación y extinción.

ARMAS

El Senado también tratará de convertir en ley un proyecto votado en el 2024 en la Cámara de Diputados para regularizar la tenencia de armas de fuego y el programa nacional de entrega voluntaria de armas y municiones para su destrucción.

El proyecto incorpora un procedimiento para la regularización de la tenencia legítima de armas mediante una declaración ágil y sencilla que puede realizarse de forma virtual.

Si el interesado renueva su Credencial de Legítimo Usuario dentro de los 90 días previos al vencimiento, no tendrá que acreditar nuevamente la idoneidad en su manejo en la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC).

Por otra parte, se plantea una prórroga del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego hasta 31 diciembre 2027, para que quien tuviera posesión no autorizada de armas y desee deshacerse de ellas, lo pueda hacer voluntaria y anónimamente para su posterior destrucción, sin que ello conlleve consecuencias legales.

En este sentido, se otorga un plazo de 360 días para presentarse ante la ANMaC para quienes posean armas no autorizadas.

La ANMac busca estimular la entrega voluntaria de armas mediante un incentivo económico, que consiste en un cupón de pago canjeable por efectivo.

Noticias Argentinas.-

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