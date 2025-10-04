Se viene el tractorazo: productores convocan a movilizar en distritos del interior

El campo bonaerense vive un contexto totalmente adverso desde principio de año por las enormes inundaciones, el estado de los caminos rurales y la poca obra pública para beneficiar al sector. En los últimos días hubo un fuerte revuelo en Nueve de Julio, donde productores rurales protestaron en la municipalidad y lograron ingresar para dialogar en no buenos modos con el secretario de Gobierno.

Ante esta situación, sumado a la movida del gobierno nacional relacionada a las retenciones cero, se están gestando algunas movilizaciones de productores rurales en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, con el fin de reclamar al gobierno nacional y provincial por el estado crítico del campo bonaerense.

A través de redes sociales difundieron la convocatoria para una movilización a realizarse este sábado 4 de octubre a las 11 de la mañana en algunos distritos del interior bonaerense como San Andrés de Giles, Chacabuco y Pigüé. Además de la difusión por parte de productores, un jefe comunal también se plegó al reclamo, como lo es Francisco Echarren (Castelli).

“Este sábado camiones y tractores al costado de la ruta”. “Somos productores, no esclavos del saqueo”, son algunos de las insignias con las cuales convocan a esta movilización.

El evento, difundido bajo consignas como “La bandera en alto, el campo unido”, se enmarca en una serie de reclamos que se han intensificado en los últimos meses, a medida que el Ejecutivo avanza con su política de ajuste y liberalización económica.

Así compartió la información el intendente de Castelli, Francisco Echarren, quien expresó en redes: «Tractorazo contra Milei. El campo también se cansó. No queda nada».

