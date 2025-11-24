Se robaron la bicicleta que Netflix usó para promocionar «Stranger Things» en la Ciudad de Buenos Aires

Para celebrar el estreno, Netflix había desplegado una impactante escenografía en la Ciudad que recreaba el icónico ambiente de Hawkins, la ciudad ficticia de la popular serie.

La instalación, ubicada estratégicamente en la Capital, incluía elementos distintivos del show, siendo el más notable la bicicleta de Will Byers, un objeto de gran valor simbólico para la trama, ya que está ligada a la desaparición del personaje en la primera temporada.

El entusiasmo de los fans por la promoción, que antecede el estreno de la primera parte de la temporada final este miércoles, se vio bruscamente opacado. Trascendió en redes sociales y medios que la bicicleta fue robada por desconocidos en las últimas horas, desmantelando parcialmente la acción de marketing.

El hurto generó una ola de reacciones entre los seguidores, que oscilaron entre la indignación por el acto vandálico y el humor ante el «toque porteño» del insólito incidente. Algunos incrédulos especulaban con que el robo haya sido parte también de la estrategia de la la plataforma de streaming.

Vuelve la serie más fenomenal de Netflix, la que marcó generaciones y sigue siendo un hito en la historia de la plataforma. En esta ocasión, el otoño boreal de 1987 encuentra al pueblo de Hawkins sumido en la conmoción tras la apertura de múltiples portales.

En este escenario apocalíptico, los héroes de «Stranger Things» se unen con un objetivo primordial: encontrar y eliminar a Vecna, quien, misteriosamente, ha desaparecido sin dejar rastro.

Volumen 1: 26 de noviembre (cuatro episodios)

Volumen 2: 25 de diciembre (tres episodios)

El final: 31 de diciembre (episodio final)

