Se realizó la primera jornada de Expoagro 2023

En la primera jornada de la Expoagro edición YPF Agro, que se extenderá hasta el 10 de marzo, se realizó el tradicional corte de cinta. Acompañaron a las autoridades de la muestra, el ministro del Interior, Eduardo ‘Wado’ De Pedro, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo, el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José De Mendiguren, el secretario de Planificación del Desarrollo y la Competitividad Federal, Jorge Neme, el ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, el ministro de Producción de la provincia de Buenos Aires, Augusto Costa, el ministro de Agricultura de la provincia de Córdoba, Sergio Busso, el ministro de Producción de la provincia de Corrientes, Claudio Anselmo, el ministro de Producción, Ciencia y Tecnología de la provincia de Santa Fe, Daniel Costamagna, el intendente de San Nicolas, Manuel Passaglia, el diputado por Santa Fe, Roberto Mirabella, el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, la presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis, el presidente Ejecutivo de la Agencia Argentina de Inveriones y Comercio Internacional, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolas Pino, el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, Jorge Chemes, el presidente de Federación Agraria Argentina, Carlos Achetoni, el presidente de Coninagro, Elvio Laucirica, el presidente de la UIA, Daniel Funes De Rioja, el presidente del INTA, Mariano Garmendia, representando a La Nación, Fernán Saguier, por el Grupo Clarín, José Aranda.

“Tenemos que ponernos de acuerdo en cuál es la matriz productiva y no ponerla en discusión”

Tras el corte de cintas oficial de la Expoagro 2023 edición YPF Agro, el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, realizó una recorrida por la megamuestra visitando distintos stands oficiales, entre ellos el del Banco Nación, y los de varias empresas y provincias.

El ministro destacó la importancia de la muestra y analizó con productores y empresarios cómo está impactando la actual sequía y el cambio climático: “Creo que hay una realidad que vino para quedarse, que tiene que ver con el calentamiento global. Nosotros veníamos viendo por los informes internacionales que vienen ciclos de seca y excesos de agua cada vez más frecuentes”.

Sobre las políticas oficiales hacia el sector productivo, De Pedro emitió un mensaje conciliador: “Como ministro del Interior, y como gobierno, trabajamos por una Argentina federal y con arraigo. Sabemos que la realidad de los pueblos está totalmente vinculada a la producción. Si englobamos la palabra campo, como las entidades, nos estamos perdiendo la riqueza que tiene el sector” y subrayó: “Me parece que una Argentina federal tiene que respetar todas esas tradiciones vinculadas a la producción”.

Para bajar los decibeles al enfrentamiento con las entidades madres del agro, el funcionario abogó por que “determinadas discusiones, demasiado ideologizadas, no generen una falsa división que no la hay, pero que en un termómetro de la opinión pública pareciera que sí. Yo quiero reafirmar que el campo es parte esencial de la identidad de los argentinos, es parte esencial de la vida de los pueblos”.

Para no dejar dudas al respecto, el ministro apuntó que “el desafío de nuestro país es ver cómo seguimos produciendo para abastecer a los argentinos y las argentinas, y cómo podemos exportar cuidando el ambiente. No debemos entrar en falsas dicotomías, y si alguna vez existieron, ponernos de acuerdo en serio en cuál es la matriz productiva argentina, cuál es el modelo, y no ponerlo en discusión, sino trabajar por una Argentina federal que genere arraigo”.

Para el ministro del Interior y productor agropecuario bonaerense, “nuestra generación tiene que empezar a prepararse tecnológicamente para diseñar y planificar una argentina orientada a bajar el calentamiento global, tratando de respetar todos los estándares internacionales, para ver si se puede frenar y revertir el calentamiento global”.

Por último, reafirmó sus conceptos sobre priorizar el trabajo en conjunto. “Cuando se unen fuerzas, cuando pensamos de manera colectiva y de manera inteligente se puede generar empleo y se puede generar actividad”, dijo en relación al necesario vínculo entre el Estado y el Campo.

Perotti consideró en Expoagro 2023 que fue “una justa reacción” la pueblada de Rosario

En el mediodía de este martes, el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, estuvo recorriendo Expoagro 2023 edición YPF Agro, que se desarrolla del 7 al 10 de marzo, en el Predio ferial y autódromo de San Nicolás.

Ante diferentes medios, hablo sobre la crisis de inseguridad que vive la ciudad de Rosario. Al ser consultado sobre la reacción del padre del niño de 11 años asesinado en un tiroteo y un grupo de vecinos atacando búnkers narcos, el mandatario remarcó: “Sin dudas que no es el camino, pero creo que cuando te tocan un hijo, hubo una justa reacción del padre. Me pongo en su lugar, y la justicia cuando es lenta no es justicia”.

En este punto, el jefe del Ejecutivo provincial abogó porque “el Poder Judicial pueda estar mucho más apoyado en número de asistentes para desarrollar y desplegar una tarea mucho más rápida y efectiva, y mucho más pragmática en una emergencia cuando tenemos que actuar con órdenes de allanamiento”.

Por otra parte, consideró que resolver la situación de inseguridad tiene dos patas: “Por un lado la mirada del refuerzo de la institución policial, la mejora, la capacitación, la incorporación de más integrantes, y la mejor coordinación posible con las fuerzas federales; y por el otro lado necesitamos revertir una situación de muchos años de desocupación, de inequidades y falta de oportunidades, y donde se generan las oportunidades es aquí, donde estamos hoy, con todo el desarrollo de nuestro sector agropecuario y agroindustrial”.

Conocido el anuncio presidencial del envío de más fuerzas federales a Rosario, Perotti señaló que “hablamos mucho con el Presidente (Alberto Fernández) en los últimos días, con el deseo de que hubiera una lectura diferente a la anterior, con respecto a la presencia de fuerzas federales y un involucramiento mucho más activo de la Nación”.

Este miércoles el gobernador se reunirá con el ministro de Seguridad nacional, Aníbal Fernández, quien le informará sobre la llegada de 1400 agentes federales a Rosario, y el Ejército Argentino, a través de su Compañía de Ingenieros, participará en la urbanización de barrios populares.

Representando al campo de Santa Fe

Por otro lado, el ministro de Producción, Ciencia y Tecnología de Santa Fe, Daniel Costamagna, elogió la muestra que “cada año se supera” y destacó el trabajo que en su provincia vienen haciendo con los productores afectados por la sequía y la emergencia agropecuaria. “La extensión territorial de Santa Fé nos exige de manera particular por la diversidad de su producción y eso hace también que las medidas que ponemos a disposición deban ir en concordancia con las producciones de cada región”.

Recordó que el gobierno de Santa Fé dispuso de asistencia económica y financiera para los productores afectados, además de las que instrumentan la Nación.

En este sentido, el diputado nacional por Santa Fe, Roberto Mirabella, dijo que “la sequía va a pasar y el productor seguirá apostando al trabajo y en este caso, enriquecido por la experiencia que le dejaron estos tres años”.

“Para tomar contacto con todos los sectores”

Por su parte, Mariano Garmendia, presidente del INTA se expresó sobre la muestra: “aprovecho este momento de Expoagro para tomar contacto con todos los sectores que componen la cadena agrobioindustrial” y además invitó a participar del panel de expertos, que realiza hace algunos años la institución y pone a disposición en la muestra: “Aprovechamos estos cuatro días para mostrar el trabajo de todo el año”. Consultado sobre la sequía, sugirió “estar atentos al cambio climático. Tenemos que cambiar nuestra cabeza de la manera de encarar la producción. Y hay que aplicar todas las tecnologías disponibles”.

Mas definiciones

Entre otros referentes que visitaron Expoagro en la primera jornada, estuvieron el ex ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, y el secretario de Industria y Comercio, Juan José De Mendiguren. Domínguez se mostró entusiasta por la muestra y se refirió al presente: “hay que tener todos los instrumentos para que los productores sigan produciendo. Lo peor que le puede pasar al país es que se pierda el productor. No hay una sola medida, sino debe haber una batería de medidas; habrá que tomar las más convenientes”, propuso.

En tanto, De Mendiguren elogió la muestra y la destacó “como una demostración del impulso que siempre caracterizó al sector agroindustrial”.

“Nos estamos haciendo sentir”

El diputado por Avanza Libertad, José Luis Espert, también se mostró orgulloso de la expo y resaltó su experiencia como productor de Pergamino. Admitió que debido a la sequía “la cosecha familiar está prácticamente perdida, en relación a sus cultivos de soja y una gran parte del trigo”. No obstante, celebró reencontrarse con amigos: “Estoy muy feliz de estar acá, es como encontrarme con los pares de uno. Desarrollar una actividad tan linda como la agropecuaria y tan despreciada a veces por la política”.

También destacó la disposición del campo “a rebelarse. De a poquito, los productores y la gente común nos estamos haciendo sentir en todos los pueblos y en todas las provincias”.

Nota y foto: Gentileza Expoagro.-