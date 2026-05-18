Se extendieron hasta el viernes las inscripciones para los Juegos Bonaerenses 2026

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El Municipio de Roque Pérez, a través de la Dirección de Deportes y Recreación a cargo de Horacio Tossi y de la Dirección de Cultura a cargo de Fernando Olasagaste, informa que se extendieron las inscripciones para los Juegos Bonaerenses 2026.

Las mismas permanecerán abiertas hasta el viernes 22 de mayo en Roque Pérez. La tradicional competencia, organizada por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, ofrece más de 100 disciplinas deportivas y culturales para jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad.

Una vez finalizada esta instancia de inscripción, comenzarán las distintas etapas de competencia, culminando con la gran final provincial que se desarrollará en el mes de octubre en la ciudad de Mar del Plata.

Desde el Municipio se recuerda que, para inscribirse en las disciplinas deportivas, los interesados deberán acercarse a la oficina de la Dirección de Deportes y Recreación, ubicada en calle Aussedat 162. En tanto, quienes deseen anotarse en las disciplinas culturales deberán concurrir a la Dirección de Cultura, ubicada en la estación del ferrocarril de Roque Pérez.-

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