SE CUMPLEN 17 AÑOS DEL 11 S

El 11 de septiembre de 2001, se conoce con el nombre del 11S, y ese día el mundo se conmocionó con varios atentados hechos por medio de aviones de vuelos comerciales que impactaron contra las Torres Gemelas y un ala del Pentágono.

Esto es lo que informa wikipedia:

Al momento de su finalización, los originales World Trade Center 1(la Torre Norte) y World Trade Center 2 (la Torre Sur), conocidos en conjunto como las «Torres Gemelas», eran los edificios más altos del mundo. Los otros edificios incluían al WTC 3 (Marriott World Trade Center), el WTC 4 (donde además de oficinas funcionaban diversas bolsas de valores),​ el WTC 5, el WTC 6 (que contenía a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza) y el WTC 7. Todos estos edificios fueron construidos entre 1975 y 1985, con un costo de 400 millones de dólares (2300 millones en dólares de 2014). El complejo se ubicó en el corazón del distrito financiero de Nueva York, con un espacio total para oficinas de 1,24 millones de metros cuadrados. El World Trade Center (Literalmente, Centro de Comercio Mundial) fue un complejo de edificios en Bajo Manhattan, ciudad de Nueva York, Estados Unidos, que incluía a las emblemáticas Torres Gemelas, inauguradas el 4 de abril de 1973, y destruidas en los atentados del 11 de septiembre de 2001, junto con el World Trade Center 7. Los otros edificios del complejo fueron dañados en los ataques y sus restos fueron posteriormente demolidos. Actualmente, el sitio está siendo reconstruido con cinco nuevos rascacielos, un memorial a las víctimas de los ataques y una terminal de transporte. El One World Trade Center (WTC 1) es el edificio principal del nuevo complejo, con un total de 104 pisos.2​ Es el edificio más alto del hemisferio occidental.

El complejo fue diseñado a principios de la década de 1960 por Minoru Yamasaki y Asociados, de Troy (Míchigan), y Emery Roth e Hijos, de Nueva York. ​ Las Torres Gemelas, de 110 pisos cada una, usaron un marco de tubo como diseño estructural. Para obtener la aprobación para el proyecto, la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey accedió a tomar el Ferrocarril de Hudson y Manhattan, el cual se transformó en la Autoridad Portuaria Trans-Hudson (PATH, por sus siglas en inglés). La piedra fundamental del World Trade Center se colocó el 5 de agosto de 1966. La Torre Norte se completó en diciembre de 1972 y la Torre Sur fue finalizada en julio de 1973. El proceso de construcción incluyó la extracción de una gran cantidad de material, utilizado luego como relleno para construir la Battery Park City, en el lado oeste del Bajo Manhattan.

El restaurante Windows on the World estaba ubicado en los pisos 106 y 107 del World Trade Center 1 (la Torre Norte), mientras que la plataforma de observación Top of the World lo estaba en el piso 107 del World Trade Center 2 (la Torre Sur). El World Trade Center sufrió un incendio el 13 de febrero de 1975, un atentado con bomba el 26 de febrero de 1993 y un robo el 14 de enero de 1998. En 1998, la Autoridad Portuaria decidió privatizar el World Trade Center, haciendo una licitación pública para que una empresa privada gestionase el edificio, y otorgó la licitación a Silverstein Properties en julio de 2001.

En la mañana del martes del 11 de septiembre de 2001, secuestradores miembros de Al-Qaeda estrellaron dos aviones Boeing 767 contra el complejo, uno contra cada torre, en un ataque terrorista coordinado. Tras arder por 56 minutos, la Torre Sur (WTC 2) se derrumbó, seguida media hora después por la Torre Norte (WTC 1). Los ataques al World Trade Center tuvieron como resultado unas 2 753 muertes. ​ El World Trade Center 7 se derrumbó más tarde en el día, y otros edificios, a pesar de que no se derrumbaron, debieron ser demolidos debido a que el daño que presentaban era irreparable. El proceso de limpieza y recuperación del sitio del World Trade Center llevó ocho meses.