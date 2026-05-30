Se amplifica el debate sobre los proyectos para regular la eutanasia y la muerte asistida

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Con especialistas en bioética, medicina, salud mental y derecho, el diputado nacional de Unión por la Patria Nicolás Trotta encabezó hoy una mesa de debate en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) para analizar los alcances de los proyectos que buscan regular la eutanasia y la muerte voluntaria médicamente asistida.

El ex ministro de Educación es autor de una iniciativa que se suma a la que presentó recientemente su par de Provincias Unidas Esteban Paulón para garantizar la cobertura obligatoria de este tipo de procedimientos médicos en hospitales públicos, obras sociales y prepagas.

Estos proyectos reavivan un debate que ya tiene un recorrido y un historial de propuestas en el Congreso: en el pasado reciente han presentado iniciativas de ley los diputados nacionales Lisandro Nieri, Gabriela Estévez, Mara Brawer (MC) y Miguel Ángel Pichetto.

La actividad encabezada por Trotta reunió a referentes de distintas disciplinas con el objetivo de abrir una discusión pública, jurídica y sanitaria sobre el derecho de las personas a decidir cómo transitar el final de la vida en situaciones de sufrimiento irreversible, enfermedades graves e incurables o padecimientos que afecten de manera intolerable su dignidad y autonomía.

“No se trata de imponer una mirada única sobre el final de la vida, sino de abrir un debate serio y respetuoso en una sociedad donde conviven distintas creencias, convicciones y experiencias”, sostuvo el diputado peronista.

Durante la jornada se abordaron experiencias internacionales, antecedentes legislativos y los desafíos éticos, médicos y jurídicos que implica la regulación de la muerte voluntaria médicamente asistida.

En ese marco, se destacó que países como España, Canadá, Bélgica, Países Bajos y Nueva Zelanda avanzaron en regulaciones vinculadas a la autonomía personal y el acceso a una muerte digna bajo estrictos controles médicos y legales.

En la región, Uruguay se convirtió en 2025 en el primer país de América Latina en aprobar una ley que regula la eutanasia.

También se recordó el reciente caso de la joven española de 25 años Noelia Castillo Ramos, quien recibió la eutanasia el 26 de marzo tras una prolongada batalla judicial, en un caso que volvió a poner en el centro del debate público la autonomía de las personas para decidir sobre el final de su vida en contextos de padecimiento grave y sufrimiento persistente.

Asimismo, se remarcó que Argentina ya cuenta con antecedentes normativos vinculados al consentimiento informado, los derechos del paciente, la Ley de Muerte Digna y los cuidados paliativos, y que el debate actual busca profundizar la discusión sobre la autonomía y la dignidad en el final de la vida.

El proyecto impulsado por Trotta propone regular la muerte voluntaria médicamente asistida mediante procedimientos de evaluación interdisciplinaria, consentimiento informado reiterado, instancias de revisión y mecanismos de control médico, institucional y jurídico.

De la actividad participaron la Dra. Marisa Herrera, el Dr. Mario Pecheny, el Dr. Ignacio Maglio, el Dr. Mario Sebastiani, la Lic. Mara Brawer, el Dr. Matías G. Peña Onganía y la Lic. Viviana Bilezker, quienes aportaron distintas miradas desde el derecho, la bioética, la medicina y las ciencias sociales.

Noticias Argentinas.-

Nicolás Trotta, diputado nacional UxP. (Foto: Archivo NA).-

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