Sciaini recibió el apoyo del gobernador Kicillof

Sciaini: “Kicillof me dijo que soy su intendente y que me va a acompañar en lo que decida”

Así lo manifestó, en diálogo con Séptima Sección, el jefe de Roque Pérez luego de la polémica sesión en la que se cambió al presidente del Concejo Deliberante. Además, Sciaini resaltó el respaldo del líder del Frente Renovador, Sergio Massa.

A principios de la semana anterior, el Concejo Deliberante sesionó y procedió a cambiar las autoridades del cuerpo. Eso significó el desplazo del radical Leandro López quien había llegado a ese lugar tras un acuerdo con el oficialismo local que lidera el intendente Maximiliano Sciaini.

En esa sesión, al momento de votar al nuevo presidente se propusieron dos nombres, el de María Regueira de la Coalición Cívica y el de Gerardo Belardinelli del Frente Renovador. Al momento de la votación, se impuso la edil opositora con el acompañamiento de un edil del bloque Axel Conducción y que ingresó al Concejo Deliberante por el espacio del exintendente José Luis Horna.

Tras esta polémica, el líder del Frente Renovador Sergio Massa se comunicó con el gobernador Axel Kicillof para respaldar al intendente Sciaini. El lunes, el mandatario municipal habló con Séptima Sección tras el encuentro que mantuvo el pasado viernes cuando Kicillof visitó la región.

“Hablé con el Gobernador más de veinte minutos y planteé lo sucedido. Él me dijo que no tenía nada que ver y que no tiene una explicación para lo ocurrido”, dijo Sciaini aunque aclaró que “se puso a disposición y vamos a ver si podemos volver para atrás sino dijo que tomará determinaciones”. El intendente aclaró que esto no va a pasar desapercibido y que “traerá consecuencias”.

Consultado sobre la posibilidad de que finalmente un edil oficialista pueda acceder a la presidencia del HCD, el intendente roqueperense señaló: “Hay posibilidades que eso ocurra, siempre y cuando la gente del bloque de Axel Conducción acompañe”.

“Acá hay responsabilidades y los que conducen los espacios tienen que hacerse responsables. No es la primera vez que sucede esto, lo vengo charlando y en otros momentos intervino el ministro de Gobierno, Carlos Bianco. No pretendo que me abracen pero si que no pongan palos en la rueda en la gestión”.

Por otra parte, Sciaini resaltó la figura del excandidato a presidente: “Sergio Massa nos respalda y nos cuida a todos los intendentes y fue a fondo y se lo agradecí. Tuve un fuerte respaldo de todos los intendentes y diputados del Frente Renovador”.

Por último, volvió a referirse al encuentro con Kicillof: “Se comprometió a solucionar la situación, tuve mucha predisposición y se hizo responsable de los hechos. Lo que yo decida, él me va a acompañar. Me dijo: ´vos sos mi intendente´”.

