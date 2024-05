Sciaini presente en el 135° Aniversario de la Sociedad Italiana Stella D´Italia

La Sociedad Italiana Stella D´Italia de Roque Pérez, celebró el miércoles 1 de Mayo, su 135° Aniversario, en el cual estuvo presente el intendente Maximiliano Sciaini, el presidente del Consejo Directivo de la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos Stella D´Italia, Juan Penovi, Juan Martin De Luca (Presidente e de Com. It. Es), el presidente de la Federación “FAILAP” Claudio Bartoli, y representantes de las fuerzas vivas del distrito de Roque Pérez.

En el acto protocolar se realizaron reconocimientos a personas e instituciones que estuvieron y están relacionadas con la institución, entre ellas a Carlos Tozzi, César Amico, Bomberos Voluntarios, Centro de Educación Física N° 118, Asociación de Jubilados y Pensionados, Honorable Concejo Deliberante, Escuela de Enseñanza Media N° 1 y se descubrieron placas otorgadas por el Municipio de Roque Pérez, el Honorable Concejo Deliberante y Bomberos Voluntarios.

Juan Penovi expresó ante los presentes: «Quisimos conmemorar los 135 años de la institución, pero también jugar un poquito con la fecha, hoy es el Día del Trabajador y justamente hacer referencia a eso, que los inmigrantes que vinieron en aquellas épocas, vinieron a trabajar principalmente y en esta zona, a trabajar en el campo». En este sentido, ingresando al salón, se exhibieron herramientas que se usaban hace varios años para trabajar en la zona rural.

El intendente Sciaini felicitó a la institución por el estado en que se encuentra y recordó que su bisabuelo vino de Italia y manifestó: «Reivindicar por sobre todo eso que se viene perdiendo en la Argentina con el transcurso de los años, que son los valores del trabajo. Reivindicar el trabajo en la Argentina es el camino que todos tenemos que transitar, es la única salida que tenemos».

Las actividades continuarán hoy viernes 3 de mayo a las 19 horas, con una charla abierta a la comunidad de Roque Pérez, dictada por el Consejero Ángel Pesce, uno de los miembros del Comité de los Italianos en el Exterior (Com. It. Es)

Todas aquellas personas con descendencia Italiana que quieran informarse sobre trámites consulares, en cuanto al armado de carpetas y todo lo referido a los trámites por reconocimiento de ciudadanía Italiana y/o pasaporte, etc., la misma será en la sede ubicada en Homero Fernández esquina Lamadrid de la ciudad de Roque Pérez.

Y el sábado 4 de mayo, desde las 16 horas, se llevarán a cabo los festejos en las instalaciones de la institución, con el corte de calles aledañas a su sede. En dicho evento habrá show musicales, bandas en vivo, bailes como tango y folklore, artistas, feria de artesanos, mercado gastronómico, entre otras actividades recreativas para toda la familia.-

Me gusta esto: Me gusta Cargando...