Sciaini presente en Capacitación sobre Fauna Silvestre

El intendente Maximiliano Sciaini, se hizo presente en la capacitación que brindaron en el SUM de Punto Digital de Roque Pérez, la Lic, Eliana Belvedresi y el médico veterinario Martín Vicente de la Dirección de Flora y Fauna del Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires.

Con la presencia de funcionarios municipales y representantes de las demás fuerzas vivas del distrito, los profesionales a cargo de la charla, desarrollaron la misma centrándose en dos ejes principales; Puma y ofidios y escorpiones y destacaron más de una vez, la importancia en que el ser humano no intervenga en la naturaleza.

Sobre el Puma, informaron que «su presencia es sana para el ecosistema y por lo tanto es sana para el ser humano». También expresaron que el Puma no ataca perros, ni tampoco consume carne de perros, ni de gatos, ni tampoco carne de ser humano.

Además dejaron en claro que la caza del Puma está prohibida en la provincia de Buenos Aires.

En lo que se refiere a ofidios y a escorpiones, también aclararon que no hay que intervenir y que en caso de picaduras, se debe llamar al centro de salud y concurrir rápidamente al mismo.-

