Sciaini convocó a votar por Massa en Roque Pérez

El intendente electo de Roque Pérez Maximiliano Oscar Sciaini, público en sus redes sociales un mensaje agradeciendo la confianza de Sergio Massa, hombre al que siempre acompañó y además el texto vislumbra la esperanza de que el domingo sea un rotundo triunfo de Massa en el balotaje presidencial.

El mensaje de Sciaini es el siguiente:

”Sergio me hizo creer en la política y hoy más que nunca, creo en él. Sergio me enseñó que lo que importan son las personas y sus ideas, y no a qué partido político pertenecen. Fue él quien me convocó a participar de la política y a verla como una herramienta de transformación. Hace más de diez años que creo en Sergio, y estoy convencido que es la persona que puede garantizar un gobierno de unidad nacional, y que va a trabajar incansablemente por todo aquello que soñamos las y los argentinos: un país productivo, en el que cada uno pueda desarrollarse del modo en que quiera y donde se garantice el acceso a la salud, la educación y la cultura. Un país con futuro.

Este domingo votamos por Argentina; votamos a #Massapresidente”.