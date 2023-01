San Martín: se colgó de su camioneta para evitar que se la roben, chocaron y murió

La víctima forcejeó con el asaltante que finalmente tomó el mando del volante y, para resistir al robo del vehículo, se colgó de la puerta del conductor. El delincuente avanzó unos 50 metros hasta que perdió el control del rodado, se subió a la vereda y chocó contra un árbol, momento en que el dueño de la camioneta salió despedido hacia al piso y sufrió graves heridas.

En al menos dos cámaras de seguridad quedó registrada la manera en que el ladrón descendió del vehículo y huyó del lugar como si nada hubiera ocurrido, mientras la víctima continuaba agonizando en la vereda. Personal de la comisaría 4.ª de José León Suárez, ubicada en las inmediaciones, arribó al lugar de inmediato y fue entonces que los efectivos comprobaron que Helviz había fallecido.

”Dios te reciba con todo su amor, buen viaje tío Helviz… Solo pido justicia por vos, solo sacaba su camioneta para ir a laburar, pero el resentimiento de estas lacras que matan como si estarían en un cumple…”, publicó una familiar de la víctima, quien tenía una hija, en sus redes sociales.

La fiscal Alejandra Burges dela Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 1 Departamento Judicial San Martín, quedó a cargo de la causa que está caratulada como homicidio en ocasión de robo. La funcionaria judicial dispuso que se realice la autopsia para constatar si la causa del deceso fue por el impacto contra el pavimento o si también sufrió algún otro tipo de herida durante el asalto.

Gentileza de MinutoUno.-

rpereznet.com.ar no subirá los videos por tratarse de imágenes sensibles, a la vez que no creemos que sume en algo ver o no ver dichos videos.-