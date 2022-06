Salen a la luz las pruebas que confirmarían el romance de Alina Moine y Marcelo Gallardo

En “Socios del espectáculo” mostraron la coincidencia entre dos fotos que terminarían con las especulaciones sobre la relación.

El último viernes, los rumores de romance entre Alina Moine y Marcelo Gallardo volvieron a resonar. Es que, a partir de un video que mostraron en Socios del espectáculo, donde supuestamente se los veía juntos en un aeropuerto de Salta, las especulaciones no tardaron en aparece. Pero fue la misma periodista quien aclaró que no era la mujer que viajó con el DT de River Plate, sino que se trataba de la pareja de un amigo íntimo del Muñeco.

Luli Fernández, panelista del ciclo que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, contó en esa oportunidad que se comunicó con la periodista para chequear la información: le negó aquel viaje a Salta y dejó de responder cuando fue consultada por la veracidad de su relación. Por tal motivo, la modelo se contactó con otro amigo íntimo del DT, quien sí confirmó el noviazgo. Y hasta habló de los sentimientos de la pareja.

En tanto, este lunes el ciclo de El Trece fue en busca de la palabra de la periodista deportiva, para preguntarle sobre su relación con Gallardo. “No viajé a Salta, ¿está bien?”, aclaró en una breve entrevista que dio desde su vehículo. Luego, señaló un poco enojada: “A mí no me gusta hablar de mi vida personal, mucho menos sentimental”. Además, Alina aprovechó para mandarle un fuerte mensaje a los conductores del programa: “El día que quiera contar que tengo novio, me voy a sacar una selfie y se la voy a mandar a Pallares y a Lussich para que la hagan cuadrito y la tengan de recuerdo… Mientras tanto hablemos del sorteo del mundial, de la Selección Argentina, de lo que quieran, pero no me pregunten más nada”.

Lo cierto es que en el ciclo matutino del canal que comanda Adrián Suar no se dieron por vencidos y siguieron indagando en busca de más pruebas para constatar la relación que une a Moine y el ex jugador. Y, al parecer, lograron encontrarlas. “Queremos ver estas fotos que tienen el mismo fondo”, introdujo Lussich. Y luego tomó la palabra Luli, al tiempo que aparecían en pantalla dos imágenes, una de ellas de la periodista recostada en un sillón y otra de Gallardo mostrando una camiseta autografiada. “Puede ser en un hotel, en un restaurante, cualquier fondo, pero no. ¿Sabés dónde es ese lugar? Es el living de la casa de Alina”, aseguró la panelista, que destacó la coincidencia del empapelado en las dos fotos.

“Estuvo viva Alina, le dijo: ´Marce, ponete acá con la remerita que te pedí que firmes y lo enganchó con el mismo empapelado”, acotó Paula Varela. A lo que Rodrigo agregó: “Porque en definitiva ella también tiene que tener pruebas”. Por si fuera poco, también resaltaron que la lámpara que se veía en ambas imágenes era la misma. Y por último, Mariana Brey añadió otro dato revelador: “El cuadro en la pared está entero en la foto de Alina, pero en la de Gallardo también vemos la puntita del cuadro”.

En tanto, el último sábado la ex mujer de Gallardo, Geraldine La Rosa, utilizó sus redes sociales en medio del escándalo. La empresaria tuvo una salida con su grupo de amigas el viernes por la noche, y compartió en sus historias de Instagram una foto del momento. “Divina noche. Las amo amis”, escribió junto a la imagen en la que se las puede ver muy felices sentadas en una mesa en un restaurante del barrio porteño de Puerto Madero, con los edificios de fondo.

Gentileza de: infobae.com.-