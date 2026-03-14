¿Sabías que hay arsénico en la cerveza y en el vino, o que las gaseosas pueden ser cancerígenas?

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Hoy que se ha levantado la bandera del arsénico en el agua, no hay que olvidar otras bebidas de consumo masivo y popular que también contienen arsénico y que las aguas saborizadas y las gaseosas podrían ser cancerígenas y están contraindicadas para niños y niñas.

¿Por qué hay arsénico en la cerveza y el vino?

El vino se elabora a partir de uvas, las cuales pueden absorber arsénico del suelo y del agua a través de sus raíces . Si las uvas se cultivan en una región donde el arsénico se encuentra de forma natural en altas concentraciones o donde se utilizaron pesticidas a base de arsénico en el pasado , el vino elaborado con esas uvas puede contener más arsénico.

La cerveza o el vino pueden contener niveles más altos de arsénico cuando el arroz es uno de sus ingredientes, y el arroz absorbe más arsénico que otras plantas.

Aún se están investigando las fuentes específicas de arsénico en la cerveza, pero algunos estudios sugieren que la sustancia utilizada para la filtración podría estar introduciendo arsénico. Esto también podría ocurrir con algunos vinos.

Gentileza: Programa de Investigación Superfund sobre Metales Tóxicos de Dartmouth.-

Aguas saborizadas y gaseosas no recomendables en niños y niñas:

Bebidas que se consumen en casi todo evento social, como las aguas saborizadas y las gaseosas, tienen la leyenda «No recomendable en niños/as», porque contienen edulcorantes (que podrían ser cancerígenos) y algunas por contener cafeína, a las cuales les agregan la leyenda «Evitar en niños/niñas».

N de la R de www.rpereznet.com.ar:

Hay que tener cuidado con TODO. En los años 90 algunos informaban que llevar un teléfono móvil en el bolsillo delantero podría traer impotencia sexual. Años más tarde, informaban que consumir tostados de miga tostados podría ser cancerígeno. Hace varios años, cuando éramos los únicos socios de Greenpeace de Roque Pérez, la organización había sacado un informe de 35 páginas sobre la Soja y su origen transgénico, informaban que dicho cultivo podría generar consecuencias negativas para la salud. Hoy, hasta las hamburguesas traen una leyenda que dice «puede contener soja».

Hay que cuidarse, y sobre todo, siempre lo mejor es informarse bien, hoy en día con la tecnología podemos encontrar innumerables informes sobre lo que buscamos. Se debe tener en cuenta la fuente de la información para no caer en datos falsos.

Por ejemplo las gaseosas con edulcorante pueden contener Aspartamo, la OMS lo informa como «posiblemente cancerígeno»

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que el edulcorante aspartamo, presente en refrescos bajos en calorías, chucherías e incluso medicamentos, es “posiblemente cancerígeno” para los humanos. La Agencia Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés), el órgano de la OMS que se encarga de identificar el potencial cancerígeno de las sustancias, ha concluido, tras estudiar la evidencia científica disponible, que este endulzante puede tener capacidad para causar cáncer en la población.

Fuente: Elpaís.com

Fotos: www.rpereznet.com.ar

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