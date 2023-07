Rossi tras la derrota en Santa Fe: «Tenemos la responsabilidad de dar vuelta la página, tomar nota y mirar hacia adelante»

El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, hablo hoy tras la categórica derrota su precandidato a gobernador en Santa Fe, el diputado provincial Leandro Busatto, en la interna oficialista y luego del triunfo de Juntos por el Cambio en la PASO. «Tenemos la responsabilidad de dar vuelta la página, tomar nota, y mirar hacia adelante», remarcó.

«Ni cuando ganamos ni cuando los resultados no nos fueron favorables me han escuchado decir que el mérito o la lógica del resultado tienen que ver con las políticas nacionales. He dicho y he sido muy prudente de que no hay que sacar conclusiones y menos aún cuestiones anticipadas o linealmente transportadas de elecciones provinciales a nacionales«, desarrolló.

El exlegislador enfatizó además que se trató de una elección «fuertemente provincializada», y evitó hablar de responsabilidades respecto a los resultados de los comicios. Además, descartó que el resultado provincial se reflejara a nivel nacional.

«No hablo de responsabilidades, es una primera elección y habrá una segunda que vamos a tener en el mes de septiembre, antes las las nacionales. Tenemos la responsabilidad y la obligación de dar vuelta la página, tomar nota de lo que haya que tomar nota, y de mirar hacia adelante», remarcó ante periodistas acreditados en Casa Rosada.

En sintonía con las premoniciones del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, Rossi aseguró que es optimista» y planteó que el peronismo «debe tomar nota y trabajar y poner el esfuerzo necesario». «Vamos a trabajar fuertemente para las dos elecciones», indicó.

Se trató de una elección compleja para el oficialismo, en la que el precandidato Marcelo Lewandowski ganó la interna de Juntos Avancemos y se ubicó tercero detrás de los opositores Maximiliano Pullaro y Carolina Losada. Con el 98.69% de meses escrutadas, Lewandowski sumó 270.291 votos, mientras que Busatto acumuló 41.813 y terminó último entre las opciones peronistas.

El jefe de ministros viajó a Rosario para votó y siguió los resultados entre sus íntimos.

A su parte, y en sus redes, el diputado provincial agradeció el afecto y aseguró que su «compromiso no depende de resultados ni calendarios políticos, es con cada santafesino y santafesina, con mi provincia querida». «Por más abrazos como estos, que la historia necesita escribirse con más amor que nunca. Gracias de corazón», concluyó.