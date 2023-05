Rossi: «Hoy estamos más cerca de unas PASO que de una lista de consenso»

El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, ratificó su intención de competir como precandidato presidencial y afirmó que, a 30 días del cierre del plazo para inscribir postulaciones, el Frente de Todos «está más cerca de unas PASO que de una lista de consenso».

«Desde que el Presidente tomó la decisión de no presentarse por la reelección, se me abrió una oportunidad. Me tomé un tiempo para evaluar la situación y entiendo que puede ser una candidatura que puede interpelar y empatizar con determinados sectores del Frente de Todos», sostuvo el santafesino.

En declaraciones radiales, el ministro coordinador señaló que el próximo lunes lanzará formalmente su postulación y remarcó que a partir de ese momento «empieza otra etapa: convertir la precandidatura en una lista».

«Faltan 30 días para la presentación de listas. Si en este plazo la dinámica interna del Frente de Todos termina sintetizando en una sola lista, habrá una sola lista. Si no es así, habrá dos, tres o cuatro, lo que termine generando la posibilidad de que se vea hacia el interior del Frente. Estoy en contra de que se intenten forzar situaciones«, expresó el referente peronista.

Y agregó: «Hoy, a 30 días del cierre de listas, veo que estamos más cerca de unas PASO que de una lista de consenso».

Ante ese análisis, Rossi subrayó que si hay PASO, «hay que tomarlo con muchísima tranquilidad, más relajado de lo que se lo toma actualmente».

Finalmente, el jefe de Gabinete se refirió al acto que encabezó la vicepresidenta, Cristina Kirchner, en Plaza de Mayo: «Nos debíamos un acto así, para celebrar adecuadamente ese 25 de mayo de 2003».

