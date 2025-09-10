10 de septiembre de 2025

RPerezNetOnLine

EL PRIMER SITIO WEB DE NOTICIAS DE ROQUE PÉREZ

Roque Pérez se prepara para homenajear a maestras y maestros por su día

Redacción 4 horas atrás

 

El Municipio de Roque Pérez, junto a la Jefatura Distrital, invita a la comunidad a participar del acto oficial por el Día de la Maestra y el Maestro, que se llevará a cabo el miércoles 10 de septiembre a las 14:00 horas en la Plaza Mitre.

Este encuentro tiene como propósito rendir homenaje a quienes, con su vocación y compromiso, dejan huella en la vida de cada estudiante y contribuyen a la formación de nuevas generaciones.

El evento contará con la presencia de autoridades municipales, educativas y representantes de distintas instituciones, en un marco de reconocimiento y gratitud hacia la labor docente.-

 

