Roque Pérez puso en marcha un nuevo camión de recolección

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El Municipio de Roque Pérez, a través de la Dirección de Ambiente a cargo de Alejandra Sacchetti, el pasado lunes 16 puso en funcionamiento un nuevo camión de recolección, gestionado ante el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires.

El vehículo ya se encuentra recorriendo comercios, instituciones y distintos barrios de la localidad, con el objetivo de garantizar una correcta disposición final de los residuos y continuar fortaleciendo el sistema de separación.

Asimismo, se continúa con la entrega de ecocestos, en el marco de las políticas ambientales que impulsa el municipio para promover prácticas sustentables en la comunidad.

Desde el área se invita a aquellos vecinos, vecinas, comercios o instituciones que generen volumen de botellas, plásticos, vidrio, cartón o residuos orgánicos en cantidad, a comunicarse al teléfono 2227 621873 para coordinar la recolección.

El cuidado del ambiente es una construcción colectiva que requiere del compromiso de toda la comunidad.-

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