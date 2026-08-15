15/08/2026

Roque Pérez participó del segundo encuentro de Formación de Formadoras/es del Programa YENDO

zampi08 6 horas atrás

 

El Municipio de Roque Pérez, a través del Área de Punto Género, concurrió nuevamente ayer jueves 13 de agosto a la ciudad de Olavarría para participar del segundo encuentro de capacitación de Formación de Formadoras/es del Programa YENDO.

En representación de Roque Pérez participaron la coordinadora del Área de Punto Género, Vanesa Pesce, junto a la abogada Candela Posicci y la psicóloga Daniela Ibarra, integrantes del equipo técnico del área.

Durante esta segunda jornada se continuó con la instancia de formación destinada a fortalecer las herramientas para la prevención y el abordaje de las violencias por razones de género, con especial atención al trabajo con adolescencias y juventudes.

En el marco del encuentro, Roque Pérez recibió la Certificación de Formación de Formadores y Formadoras en Prevención de las Violencias por Razones de Género del Programa YENDO, como reconocimiento a la participación y formación desarrollada en el marco de esta propuesta.

La participación en estos espacios permite continuar fortaleciendo la formación de los equipos municipales y las políticas públicas orientadas a la prevención de las violencias por razones de género.-

 


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