Roque Pérez participó del inicio del Autodiagnóstico MUNA para municipios bonaerenses

El Municipio de Roque Pérez, a través de la Subsecretaría de Promoción Social y Desarrollo Humano, participó ayer martes 4 de agosto del encuentro de inicio del Autodiagnóstico MUNA (Municipios Unidos por la Niñez y la Adolescencia), desarrollado en la sede de UNICEF Argentina.

En representación del distrito asistieron la subsecretaria de Promoción Social y Desarrollo Humano y referente MUNA del Municipio de Roque Pérez, Lic. Analía Mc Cormack, y la directora del Servicio Local e integrante de la Comisión Ejecutora, Dra. Milagros Di Nezio.

De esta manera, Roque Pérez formó parte de los 37 nuevos municipios de la provincia de Buenos Aires que se incorporaron a esta iniciativa. En este proceso, Carolina Díaz, consultora del Grupo Pharos, será quien acompañará al Municipio de Roque Pérez en el trabajo y abordaje de las problemáticas vinculadas a la niñez y la adolescencia.

Durante la jornada se presentaron las características y la modalidad de implementación del programa, el formulario de Autodiagnóstico y el proceso de acompañamiento para su elaboración, además de propiciar el intercambio de experiencias entre municipios.

MUNA propone fortalecer las capacidades de gestión de los gobiernos locales para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes, promoviendo políticas públicas integrales basadas en evidencia, la articulación entre distintas áreas y la participación.

Entre las temáticas prioritarias que aborda el programa se encuentran la primera infancia, la inclusión educativa, la prevención de las violencias, los entornos saludables, la discapacidad, la participación adolescente y el cuidado del ambiente.-