Roque Pérez comenzó su participación en la Final Provincial de los Juegos Bonaerenses 2025

La delegación de Roque Pérez inició su participación en la Final Provincial de los Juegos Bonaerenses 2025, que se desarrolla en la ciudad de Mar del Plata.
En la primera jornada de competencias, los equipos locales tuvieron diversas presentaciones:
- En bochas femenino (adultos mayores), Roque Pérez cayó ante Quilmes por 12 a 8.
- En fútbol playa sub-16, los representantes roqueperenses se impusieron a Vicente López por 3 a 2, consiguiendo una destacada victoria en el debut.
- En newcom +70 mixto, Roque Pérez fue derrotado por Ramallo con parciales de 15-3 y 15-6.
- En pádel masculino (adultos mayores), Roque Pérez le ganó a Lomas de Zamora por 6-4 y 6-4, en las canchas del Club Los Naranjos de Mar del Plata.
- En futsal sub-16, Roque Pérez cayó ante Chascomús por 5 a 3, en un encuentro muy disputado.
La delegación continúa compitiendo en distintas disciplinas, y se seguirán compartiendo los resultados y novedades a medida que avance la competencia.
