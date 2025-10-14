Roque Pérez comenzó su participación en la Final Provincial de los Juegos Bonaerenses 2025

Haz clic para compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Reddit (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Pinterest (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

La delegación de Roque Pérez inició su participación en la Final Provincial de los Juegos Bonaerenses 2025, que se desarrolla en la ciudad de Mar del Plata.

En la primera jornada de competencias, los equipos locales tuvieron diversas presentaciones:

En bochas femenino (adultos mayores), Roque Pérez cayó ante Quilmes por 12 a 8.

En fútbol playa sub-16, los representantes roqueperenses se impusieron a Vicente López por 3 a 2, consiguiendo una destacada victoria en el debut.

En newcom +70 mixto, Roque Pérez fue derrotado por Ramallo con parciales de 15-3 y 15-6.

En pádel masculino (adultos mayores), Roque Pérez le ganó a Lomas de Zamora por 6-4 y 6-4, en las canchas del Club Los Naranjos de Mar del Plata.

En futsal sub-16, Roque Pérez cayó ante Chascomús por 5 a 3, en un encuentro muy disputado.

La delegación continúa compitiendo en distintas disciplinas, y se seguirán compartiendo los resultados y novedades a medida que avance la competencia.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...