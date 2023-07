Rodríguez Larreta, sobre la interna nacional de Juntos por el Cambio: «La unidad no pasa por una foto»

El jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Horacio Rodríguez Larreta, afirmó que «la unidad no pasa por una foto», en referencia a la posibilidad de que se concrete un encuentro con su competidora interna, Patricia Bullrich, en la próximas elecciones municipales de la ciudad Córdoba.

«Hoy hablé por teléfono con ella, como hablé la semana pasada. Tengo un diálogo asiduo con ella, pero la unidad no pasa por una foto», contó el presidencialista consultado en rueda de prensa por los roces dentro de JxC.

El mandatario de la Ciudad respaldóayer al mediodía a Rodrigo De Loredo, candidato a la intendente de Juntos por el Cambio, de cara a las comicios municipales cordobeses, y realizó el corte de cinta junto a Nicolás Pino, presidente de la Asociación Rural Argentina, que dio el inicio (ayer) oficial a la 135° Exposición Rural de Palermo, en la ciudad de Buenos Aires.

En ese contexto, Rodríguez Larreta replicó un argumento similar al que utilizó tras las polémicas declaraciones de Juan Manuel López, sobre un eventual gobierno de Patricia Bullrich.

«Jamás se me ha escuchado un solo comentario crítico, ni una sola crítica personal o agravio a nadie de Juntos por el Cambio. No lo hice y no lo voy a hacer nunca. Para mi la unidad está por encima de todo. Para ganarle al kirchnerismo y recuperar el campo, tenemos que estar juntos», subrayó.

Las palabras de Rodríguez Larreta después del corte de cinta

Tras las palabras de bienvenida de Pino, Rodríguez Larreta resaltó que La Rural «es uno de los encuentros más lindos» que tiene la Ciudad y aprovechó el momento para enviar un mensaje en clave electoral al campo.

«Es un orgullo que tenga toda esta fuerza en un año que todos sabemos que fue muy difícil para el campo, muy difícil. Así todo, el campo es el sector más dinámico de nuestra economía. Y ni hablar del potencial que tiene. Yo no tengo dudas que va a ser uno de los motores que va a sacar la Argentina adelante», resaltó.

En esa línea, el mandatario de la Ciudad agregó: «El campo representa 7 de cada 10 dólares que se exportan en la Argentina. Casi 4 millones, de puestos de trabajo, directos e indirectos. Pero cuando miramos el potencial para adelante, nosotros tenemos un objetivo muy claro que es duplicar las exportaciones agropecuarias en ocho años».

La Rural 2023 estará atravesada por la campaña electoral de cara a las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del próximo 13 de agosto. Por lo que se espera una fuerte presencia de candidatos en los próximos días.