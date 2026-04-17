Reunión informativa por la obra de gas en el barrio La Copa en Roque Pérez

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El Municipio de Roque Pérez informó que el jueves 16 de abril se llevó a cabo, en el SUM de Punto Digital, una reunión informativa destinada a los vecinos y vecinas del barrio La Copa, en el marco de la obra de gas que ya se encuentra en ejecución.

La reunión fue encabezada por el secretario general del Municipio, Nahuel Tolosa; el secretario de hacienda, Jesús Silvestre; el secretario de planeamiento, obras y servicios públicos, Hernán Reinero; y la inspectora y técnica matriculada en gas, Silvana Rodríguez.

Durante el encuentro se brindaron detalles sobre el valor y las modalidades de pago de la obra, estableciéndose un costo de 450.000 pesos por frente, con la posibilidad de abonarlo al contado o en dos y cuatro cuotas.

Asimismo, se informó que, una vez finalizada la etapa correspondiente a la red, la empresa Camuzzi será la encargada de realizar la soldadura del servicio y la instalación del medidor. Para ello, los vecinos y vecinas deberán gestionar los trámites correspondientes ante dicha empresa.

Por otra parte, el secretario de planeamiento, obras y servicios públicos, Hernán Reinero, comunicó que también se están llevando adelante trabajos en la plaza del barrio La Copa. En ese sentido, a través de un convenio con la Fundación Banco Provincia, se prevé la instalación de juegos y luminarias, con el objetivo de mejorar este espacio público para toda la comunidad.-

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