Resultados de la elección en PBA sección por sección

Con el 98,7% de los votos escrutados, el peronismo, bajo el nombre de Fuerza Patria, comandados por Axel Kicillof, se impuso en la elección bonaerense de este domingo con el 47,3% de los votos. En tanto, La Libertad Avanza alcanzó el 33,7% de las voluntades. Por otro lado, Somos Buenos Aires llegó al 5,2% de los votos y el Frente de Izquierda el 4,7%.
Resultados sección por sección
Primera Sección (Senadores): FP 47.5%, LLA 36.9%, .FIT 4,2%, Somos Bs.As. 4,1%
Segunda Sección (Diputados): FP 35,4%, LLA 29,8%, Espacio Abierto 23,9%, Potencia 2,7%
Tercera Sección (Diputados): FP 53.4%, LLA 28,4%, FIT 5,6%, Nuevos Aires 3,2%.
Quinta Sección (Senadores): LLA 42%, FP 37,4%, Somos Bs.As. 11%, FIT 2,5%
Sexta Sección (Diputados): LLA 41,7%, FP 34,1%, Somos Bs.As. 11,3%, Potencia 3,5%
Séptima Sección (Senadores): FP 38,2%, LLA 32,8%, Somos Bs.As. 15,1%, Potencia 4,2%
Octava Sección (La Plata – Diputados): FP 44%, LLA 36,5%, FIT 5,5%, Somos Bs.As. 5,2%
Fuente: Infonews Cooperativa.-
