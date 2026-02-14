14 de febrero de 2026

RPerezNetOnLine

EL PRIMER SITIO WEB DE NOTICIAS DE ROQUE PÉREZ

Recolección de residuos: cronograma especial por el feriado de Carnaval en Roque Pérez

Redacción 3 horas atrás

 

El Municipio de Roque Pérez informa a la comunidad el cronograma especial de recolección de residuos con motivo del feriado de Carnaval, a fin de que vecinas y vecinos puedan organizar la disposición de sus residuos domiciliarios.

El esquema de servicio será el siguiente:
• Domingo 15: recolección normal de orgánicos en horario nocturno.
• Lunes 16: no habrá recolección de residuos.
• Martes 17: recolección normal de orgánicos en horario nocturno.
• Miércoles 18 (Ecocestos): se retoma el cronograma habitual de recolección nocturna.

Asimismo, se informa que la Planta de Residuos permanecerá abierta en los siguientes días y horarios:
• Sábado 14: de 9 a 12 horas y de 14 a 17 horas.
• Lunes 16: de 6 a 12 horas.

Desde el Municipio se solicita a la comunidad no arrojar residuos en el ingreso de la Planta, respetando los espacios habilitados y los horarios establecidos, con el objetivo de mantener el orden, la limpieza y el correcto funcionamiento del lugar.-

