Recolección de residuos: cronograma especial por el feriado de Carnaval en Roque Pérez

El Municipio de Roque Pérez informa a la comunidad el cronograma especial de recolección de residuos con motivo del feriado de Carnaval, a fin de que vecinas y vecinos puedan organizar la disposición de sus residuos domiciliarios.
El esquema de servicio será el siguiente:
• Domingo 15: recolección normal de orgánicos en horario nocturno.
• Lunes 16: no habrá recolección de residuos.
• Martes 17: recolección normal de orgánicos en horario nocturno.
• Miércoles 18 (Ecocestos): se retoma el cronograma habitual de recolección nocturna.
Asimismo, se informa que la Planta de Residuos permanecerá abierta en los siguientes días y horarios:
• Sábado 14: de 9 a 12 horas y de 14 a 17 horas.
• Lunes 16: de 6 a 12 horas.
Desde el Municipio se solicita a la comunidad no arrojar residuos en el ingreso de la Planta, respetando los espacios habilitados y los horarios establecidos, con el objetivo de mantener el orden, la limpieza y el correcto funcionamiento del lugar.-
