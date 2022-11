Reclaman que se cumpla la Ley de Etiquetado Frontal para proteger a las infancias (Hay tiempo hasta el 20 de noviembre de 2023)

Nota de la redacción de rpereznet.com.ar: Para cumplir con la Ley de Etiquetado frontal, las empresas tienen tiempo legal hasta el 20 de noviembre de 2023. Esta Ley entró en vigencia el 20 de agosto, es la denominada Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, más conocida como de Etiquetado Frontal. Por tal motivo solo serán algunos productos los que podrán detectarse en las góndolas , ya que se implementará de forma completa (reiteramos) el 20 noviembre 2023, por lo cual esta nota llama la atención.

Más de 90 organizaciones solicitaron medidas para proteger a la población infantil de la exposición al «marketing chatarra» efectuado por la compañía de gaseosas Coca Cola.

Más de 90 organizaciones le reclamaron al Gobierno nacional que haga cumplir la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, más conocida como Ley de Etiquetado Frontal, y que arbitre las medidas necesarias para proteger a las infancias de la exposición al «marketing chatarra», ante la identificación de distintas acciones de Coca-Coca dirigidas a niñas, niños y adolescentes. (Error de esas empresas ya que el límite para cumplir con esa ley es el 20/11/2023).

En el marco del Mundial FIFA Qatar 2022, las organizaciones advirtieron que Coca-Cola realiza «acciones prohibidas por la ley», como la inclusión de diseños con pelotas de fútbol en las etiquetas de sus productos, la entrega de productos de forma gratuita y la presencia de stands en la vía pública donde se regalan entradas para ver el trofeo del Mundial a cambio de la entrega de envases retornables.

Además, resaltaron «la existencia de un acuerdo comercial con la empresa Panini a través del cual se estableció una sección especial en el álbum de figuritas» que invita «a coleccionar ocho figuritas exclusivamente disponibles en las etiquetas de Coca-Cola Zero».

La declaración fue firmada por Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), la Fundación Interamericana del Corazón (FIC), el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes), la Sociedad Argentina de Nutrición y Alimentos Reales (Sanar), y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), entre otras organizaciones de la Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Trinidad y Tobago, México, Perú, República Dominicana y Uruguay.

La Ley

La Ley de Etiquetado Frontal, sancionada en octubre de 2021, establece que los productos con un contenido excesivo de algún nutriente crítico, como azúcares o sodio, deberán incluir un sello en el envase que lo informe, mientras en el caso de los productos con cafeína y edulcorantes, las empresas deberán incluir leyendas precautorias que desaconsejen su consumo en niños y niñas.

En este marco, la normativa establece que los productos que contengan sellos no pueden realizar publicidad dirigida a niños, niñas y adolescentes como así tampoco promocionar su producto a través de deportistas, cantantes, animaciones, entre otros, ni realizar promociones o entregar muestras gratuitas.

«La entrega de obsequios como figuritas y el uso de personajes o animaciones son un determinante más en las elecciones de consumo, y es por eso que la ley de etiquetado vino a regularlas», declaró Leila Guarnieri, nutricionista e investigadora de la Fundación Interamericana del Corazón (FIC) Argentina.

En este sentido, amplió: «Las infancias son una población vulnerable a este tipo de información ya que se sienten atraídos por el marketing que los interpela directamente condicionando sus preferencias de consumo por productos como las gaseosas con exceso de azúcar, cafeína o edulcorantes, que son especialmente nocivos para la salud de las infancias».

En la declaración, las organizaciones también solicitaron que el gobierno haga pública la información sobre las empresas que obtuvieron prórrogas en el marco de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable.

«Desde la sociedad civil se ha exigido reiteradamente el acceso a información clara y precisa sobre la cantidad de solicitudes aprobadas, así como el nombre de los productos y de las empresas que han sido beneficiadas, pero esta información ha sido denegada en todas las oportunidades», advirtieron.

Nota de Télam.-

ROQUE PÉREZ: Tal como hemos informado en la nota https://rpereznetonline.com.ar/inicia-manana-pero-en-roque-perez-ya-hay-productos-con-etiquetado-frontal/ , en Roque Pérez, los únicos productos que hemos observado con el etiquetado (no frontal, sino en el dorso del envase), son precisamente las botellas de la empresa Coca Cola (foto). Pero también deberán modificar ese etiquetado, ya que NO es frontal, no está situado en el frente del envase.-

Foto Carlos Zampini.-