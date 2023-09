Rechazan el pedido de detención de Lotocki

El juez de instrucción Edmundo Rabbione rechazó hoy el pedido de detención contra el médico Aníbal Lotocki en el marco de la denuncia hecha por el actor uruguayo Raphael Dufort, quien lo acusó por tentativa de homicidio luego de ser operado.

Lotocki está con una condena no firme por lesiones graves en otros cuatro casos y quedó en el ojo de la tormenta tras la muerte de Silvina Luna.

El juez entendió en el marco de la denuncia hecha por Dufort que no había riesgo procesal para detener a Lotocki, no solo porque designó un abogado defensor en el expediente sino porque además siempre estuvo a derecho, es decir a disposición del juzgado. Es por esto que valoró que no existe riesgo de fuga o entorpecimiento de la investigación, las dos causales para imponer la preventiva.