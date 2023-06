Ranking: ¿cuáles son los municipios más transparentes de la Provincia? Roque Pérez tiene bajo o regular cumplimiento

La Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) presentó un nuevo relevamiento acerca de los municipios más transparentes de la provincia de Buenos Aires en cuanto al acceso a la información fiscal y presupuestaria. Para este trabajo se toman como referencia la visibilidad pública de los presupuestos y su ejecución en las respectivas páginas web oficiales de cada municipalidad, en este caso para el primer trimestre del ejercicio 2023. De acuerdo al estudio de ASAP: • 37 municipios obtienen un nivel alto en el índice de transparencia y visibilidad del presente informe y entre ellos 28, es decir el 20% del total, alcanzan el máximo puntaje posible .

• 25 distritos se ubican en un nivel medio;

• 44 en uno bajo o regular

• 29 presentan un cumplimiento nulo en cuanto a la publicación de la información presupuestaria y de ejecución relevada. El muestreo marca que el 54% de los municipios de la Provincia tienen un índice de transparencia y visibilidad bajo, regular o nulo. No obstante, ASAP destaca que 31 municipios mejoraron relativamente la visibilidad de las cuentas presupuestarias y fiscales con respecto a noviembre. Municipios con alta visibilidad 37 municipios integran el primer grupo presentando, en líneas generales, la información que exigen las normas de referencia y dentro de los plazos establecidos. Entre ellos, se destacan los 28 municipios que presentan sin rezago la totalidad de la información fiscal relevada: Adolfo Alsina, Balcarce, Benito Juárez, Berisso, Bragado, Carlos Casares, Chascomús, Chivilcoy, General Belgrano, General Madariaga, General Pinto, General Pueyrredón, General San Martín, General Viamonte, General Villegas, La Matanza, La Plata, Lincoln, Lobería, Luján, Rauch, Rivadavia, Rojas, Saavedra, Saladillo, San Cayetano, Tandil y Tres Arroyos). Completan el segmento de administraciones locales que demuestran este compromiso con la exposición de su desempeño fiscal los municipios de Nueve de Julio, Carlos Tejedor, Coronel Suarez, Monte, Alberti, Necochea, Junin, Monte Hermoso, y Las Flores.

Rango medio El segundo grupo está compuesto por 25 municipios que muestran un menor nivel de información publicada y de cumplimiento de plazos requeridos por las normas de referencia del presente informe, aunque en líneas generales presentan el Presupuesto 2023 y la Situación Económico Financiera a diciembre de 2022. Ellos son: Magdalena, Salto, Ayacucho, Tornquist, Hipólito Yrigoyen, Tres de Febrero, Mercedes, Florentino Ameghino, Olavarría, Azul, Trenque Lauquen, Quilmes, Pinamar, Tigre, San Antonio de Areco, Moreno, Bahía Blanca, Morón, Avellaneda, Baradero, Berazategui, Colón, Escobar, Lobos y Pellegrini. Bajo o regular cumplimiento El numeroso tercer grupo lo integran 44 municipios que publican sólo su situación económico financiera con rezago de más de un trimestre, o bien alguna referencia al Presupuesto 2023 y que, generalmente, han facilitado el acceso a la ciudadanía a dicha información en sus sitios web. Es decir, tienen en común la particularidad de un cumplimiento parcial de la normativa de referencia en cuanto a la exposición de la información y los plazos establecidos. Patagones, General Lavalle, Chacabuco, General Rodríguez, Salliqueló, Ituzaingó, Tres Lomas, Lanús, Villarino, Laprida, Adolfo Gonzales Chaves, Malvinas Argentinas, Almirante Brown, Navarro, Arrecifes, Pehuajó, Bolívar, Puan, Campana, Ramallo, Capitán Sarmiento, Roque Pérez, Carmen de Areco, San Andrés de Giles, Coronel Dorrego, San Vicente, Coronel Pringles, Suipacha, Daireaux, Veinticinco de Mayo, Dolores, Villa Gesell, Ensenada, Zárate, Exaltación de la Cruz, Guaminí, Florencio Varela, General Alvarado, General Guido, Pilar, General La Madrid, San Nicolás, General Las Heras, Hurlingham. Nula exposición de datos El último grupo se compone de 29 municipios que, a la fecha del relevamiento, se encuentran en situación de incumplimiento no habiendo publicado vía web la información económica financiera del ejercicio en curso y en ningún caso el presupuesto vigente. Ellos son: Coronel Rosales, La Costa, Ezeiza, Leandro N. Alem, General Alvear, Lomas de Zamora, General Arenales, Mar Chiquita, José C. Paz 5 Marcos Paz, Lezama, Merlo, Maipú, Pila, Pergamino, Presidente Perón, San Isidro, Punta Indio, Vicente López, San Fernando, Brandsen, San Miguel, Cañuelas, San Pedro, Castelli, Tapalqué, Esteban Echeverría, Tordillo y General Paz.