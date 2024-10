Rafael Nadal anunció su retiro del tenis profesional: “Mil gracias a todos”

El tenista español Rafael Nadal anunció su retiro de la actividad profesional en un video que publicó en sus redes sociales donde le agradeció a sus fanáticos, a la vez que aseguró que los últimos dos años fueron “difíciles” debido a que no fue “capaz de jugar sin limitaciones”.

“Hola a todos estoy aquí para decirles que me retiro del tenis profesional. La realidad es que han sido unos años difíciles estos dos últimos especialmente, creo que no he sido capaz de jugar sin limitaciones es una decisión que evidentemente es difícil que me ha llevado tiempo tomarla pero en esta vida todo tiene un principio y un final”, expresó.

En la red social X, junto al video escribió la frase “Mil gracias a todos” en diferentes idiomas, entre ellos, inglés, francés, italiano, brasileño y japonés.

Noticias Argentinas.-