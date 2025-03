¿Qué hacer con las PASO?: hay número para bajarlas pero todo depende de las internas. Kicillof apoyaría el proyecto presentado por el diputado Rubén Eslaiman, del Frente Renovador

Axel Kicillof dijo que estaba a favor del proyecto que propone suspender provisoriamente las PASO que, en rigor, en la provincia de Buenos Aires se denominan Elecciones Primarias, Abiertas, Obligatorias y Simultaneas (EPAOS). El Gobernador también le pidió “celeridad” a la Legislatura para solucionar el tema, para lo cual es prioritario que Unión por la Patria (UP) se ponga de acuerdo sobre qué hacer al respecto: si efectivamente avanzar en el mismo sentido que la Nación y dar de baja las Primarias o, en su defecto, dejar las cosas como están y que la Provincia tenga primera vuelta electoral.

Horas después del discurso de apertura de las sesiones ordinarias, en los corrillos políticos bonaerenses el tema disputa prioridad con la seguridad, sin que haya una conclusión definitiva por parte del bloque oficialista. Es que la interna entre el Gobierno y La Cámpora se ha recrudecido en las últimas horas y la decisión sobre qué hacer con los alcances de la ley 14.086 (de Primarias) forma parte central en esa disputa, que tiene también como capítulo fundamental la decisión de si las elecciones generales serán el mismo día para los cargos provinciales que para los nacionales.

Kicillof ya se expresó y apoya el proyecto presentado por el diputado Rubén Eslaiman, del Frente Renovador, sobre la posibilidad de saltearse por esta vez las EPAOS sin la necesidad de derogar la ley. Es que mañana las circunstancias políticas podrían determinar que son necesarias y es conveniente tener siempre la herramienta a mano. Entonces, el Movimiento Derecho al Futuro, que tiene 11 diputados y 2 senadores, iría por la suspensión, y el massismo obviamente también; pero La Cámpora no está en la misma sintonía y desde la Orga mantienen un riguroso silencio sobre la postura a tomar. Y aseguran que tampoco se ha tratado el asunto internamente en la bancada.

Por ahora sostienen que si el Gobernador quiere avanzar en la estructura electoral debe ser él quien mande un proyecto de ley que establezca la suspensión o derogación de la 14.086. Como respuesta, en calle 6 aseguran que “en la Legislatura ya todos saben, desde hace algunas semanas cuál es la postura de Axel, y que pueden avanzar en el proyecto de Eslaiman”. En las últimas horas, La Cámpora mostró enojo porque en la apertura de sesiones el mandatario provincial “se olvidó de mencionar a Cristina (Fernández)”.

Dato al margen: quizá lo sabían desde antes, porque hubo intendentes camporistas que retiraron la pulsera para estar en los palcos de la Cámara de Diputados pero finalmente decidieron ausentarse. Tampoco pasó desapercibida la actitud del senador Emmanuel Gonzáles Santalla, quien vio la sesión parado, cerca de una de las puertas, y no sentado en el hemiciclo como el resto de sus pares. El mismo legislador, mientras hablaba Kicillof escribió en la red social X un mensaje cuyo final fue el siguiente: “Algunos quieren los votos de Cristina pero no las cicatrices que ella lleva por defender a la gente. Por eso acompañaron el ‘Acuerdo’ con el FMI mientras un compañero se plantó, no en contra de aquel gobierno, sino a favor de la Argentina”. La diputada Susana González, alineada al MDF fue irónica y contundente en la respuesta: “Los pibes de la cicatricure!!”, posteó.

En medio de la feroz disputa política que amenaza con hacer estallar los bloques de Unión por la Patria, lo que pasará con las Primarias es una incógnita, y no pocos aseguran que finalmente al oficialismo no le conviene sacarlas porque ellas le servirían para resolver las disputas internas para el armado de las listas, que es en definitiva el verdadero meollo de la cuestión.

Pero en el caso que los 37 diputados y los 21 senadores de Unión por la Patria voten en el mismo sentido cuando se ponga en consideración la suspensión de las EPAOS, ¿tiene el oficialismo el acompañamiento suficiente de sectores opositores para sancionar la ley? La primera respuesta es sí, sobre todo por la postura que ya vienen mostrando bloques aliados.

Para dar de baja la primera vuelta electoral los bloques oficialistas contarían con Unión, Renovación y Fe en Diputados, que aporta 9 votos (con ellos se conseguirían los 46 y en caso de empate dirimiría el presidente), mientras que la bancada de Libertad Avanza que conduce Carlos Kikuchi en el Senado sumaría 3 manos a las 21 de UP, y con ello se consigue la mayoría.

Lo más curioso es que el oficialismo podría contar con el apoyo de los libertarios de Milei (13 voluntades en la Cámara baja y 5 en la alta), porque La Libertad Avanza hace un culto de la eliminación de las PASO, fundamentalmente por el ahorro que representaría sacarlas. Eso sí, los violetas insisten en la necesidad de aplicar la Boleta Única de Papel en la Provincia, algo que el peronismo rechaza de plano, y sobre lo cual hay consenso absoluto en Unión por la Patria.

Por su parte, el radicalismo y el Pro tienen miradas antagónicas acerca de la realización de las EPAOS. Como ya ha publicado La Tecla, dirigentes de ambos partidos se reúnen a menudo con la idea de reflotar la alianza que los aunó desde 2015, y no sería un buen comienzo mostrar posturas opuestas en un tema trascendente. El PRO y la Coalición Cívica son de la idea de eliminar las Primarias y, en el caso de los amarillos, destinar el gasto de la elección a políticas de seguridad, por ejemplo. Sin embargo, en la UCR sostienen que “las PASO para nosotros son muy necesarias a la hora de decidir candidaturas en la coalición que formemos”.

El PRO cuenta con 13 votos en Diputados y 9 en el Senado, la Coalición Cívica 3 en la Cámara baja y el radicalismo orgánico junto a Cambio Federal tienen 8 diputados y 8 senadores. La bancada radical de Acuerdo Cívico – UCR + GEN cuenta con 7 legisladores en la Cámara baja. Los dos bloques radicales, con diferencias en muchas cuestiones coinciden, en este caso, en que es conveniente dejar las EPAOS y critican que se quieran hacer cambios con el proceso electoral ya casi iniciado.

Con este panorama, serán de suma importancia las reuniones y avances que se lleven adelante en los próximos días, porque el tiempo se acorta y, como bien señaló Kicillof, el tiempo apremia y la cuestión deberá encontrar una resolución con celeridad. En la Cámara de Diputados, donde el proyecto Eslaiman espera salir del cajón, estiman que la primera sesión ordinaria del año será el jueves 27 de marzo, sobre la cornisa del tiempo que tiene el Gobernador para firmar el decreto que establece el cronograma electoral. Ese mismo día se haría la sesión especial por el aniversario del 24 de marzo.

Nota de Hernán Sánchez, gentileza de Revista La Tecla. Latecla.info

Foto de portada: Comunicación PBA.-