Punto Género atenderá mañana en Carlos Beguerie

Mañana miércoles 17 de septiembre, desde las 9:00 horas, se brindará la atención del área de Punto Género en la Delegación de Carlos Beguerie.
En esta oportunidad, dos psicólogas estarán presentes para ofrecer acompañamiento, orientación y asesoramiento a las vecinas y vecinos de la comunidad.
Punto Género, a cargo de Vanesa Pesce, forma parte de las políticas públicas impulsadas por el Municipio de Roque Pérez, con el objetivo de acercar recursos y fortalecer el acceso a derechos en todo el distrito.
Se invita a las vecinas y vecinos a acercarse y participar de este espacio de escucha y acompañamiento.-
