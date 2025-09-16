16 de septiembre de 2025

RPerezNetOnLine

EL PRIMER SITIO WEB DE NOTICIAS DE ROQUE PÉREZ

Punto Género atenderá mañana en Carlos Beguerie

Redacción 33 minutos atrás

 

Mañana miércoles 17 de septiembre, desde las 9:00 horas, se brindará la atención del área de Punto Género en la Delegación de Carlos Beguerie.

En esta oportunidad, dos psicólogas estarán presentes para ofrecer acompañamiento, orientación y asesoramiento a las vecinas y vecinos de la comunidad.

Punto Género, a cargo de Vanesa Pesce, forma parte de las políticas públicas impulsadas por el Municipio de Roque Pérez, con el objetivo de acercar recursos y fortalecer el acceso a derechos en todo el distrito.

Se invita a las vecinas y vecinos a acercarse y participar de este espacio de escucha y acompañamiento.-

Más historias

Cadena Nacional Presupuesto Nacional 2026, Presidente Javier Milei. Video

2 horas atrás Redacción

ARBA volvió a desmentir una fake news sobre impuestos a billeteras virtuales

4 horas atrás Redacción

FARMACIA DE TURNO DEL MARTES 16 EN ROQUE PÉREZ: FARMACIA SALINAS

4 horas atrás Redacción