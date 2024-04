Propuestas para toda la familia en el primer fin de semana de la Feria del Libro

Con una programación amplia y variada se prepara para su primer fin de semana el

evento cultural más importante del año. Charlas, presentaciones de libros, firmas de

autores, actividades para niños y niñas, encuentros para adolescentes, el Festival

Internacional de Poesía y la gran “Noche de la Feria” con entrada será gratuita a partir de

las 20hs., son sólo algunas de las actividades de estos primeros días de la Feria.

Comienza el primer fin de semana de la 48.°

Feria Internacional del Libro en Buenos Aires con propuestas para todas las edades e

intereses.

Transcurrirá además el XVII Festival Internacional de Poesía

con lecturas, mesas de editores de poesía y también de traductores. El festival contará

con la presencia de poetas nacionales e internacionales.

19hs.

XVII Festival Internacional de Poesía. Primera mesa de lectura.

Participa: María Bakún / Valeria Tentoni / Francisco Garamona

Organiza: Fundación El Libro

Sala: Victoria Ocampo

Pabellón: Pabellón Blanco

20hs. Charla sobre jóvenes de derecha: Los picantes del liberalismo. Jóvenes militantes

de Milei y “nuevas derechas”

Participan: Pablo Semán, Melina Vázquez

Organiza: Siglo XXI

Sala: Zona Futuro

19:00: Presentación de El joven príncipe señala el camino.

Participan: Alejandro G. Roemmers, Iván de Pineda, María Rosa Lojo

Presenta: María Laura Santillán

Organiza: Alejandro G. Roemmers

Sala: José Hernández

Pabellón: Rojo

20:30 hs. Un nuevo comienzo: Los juegos del hambre y Percy Jackson

Participan: Anto Romano, Tobbi Garcia, Agus Reads, Laly Arce

Presenta: Cris Alemany

Organiza: Fundación El Libro

Sala: Carlos Gorostiza

15 hs. TALLER DE ILUSTRACIÓN: SI YO FUERA UN LIBRO. La actividad comienza con

una conversación sobre la relación de la escritura con la ilustración. Un juego de

combinaciones basado en una elección aleatoria permite la creación de metáforas

escritas y visuales como parte de la exploración del lenguaje poético. EDAD: a partir de 8

años.

Participa: André Letria

Organiza: Lisboa, Ciudad Invitada de Honor

Sala: Zona Futuro

Pabellón: Pabellón Amarillo

15:30 hs. 8 que cuentan. Literatura en braille y en tus oídos

Participa: Nausícaa Palomeque y Horacio Cavallo

Presenta: Cecilia Custodio

Organiza: 8 que cuentan (apoya Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay)

Sala: Horacio González – Espacio de Diversidad Funcional y Discapacidad

Pabellón: Pabellón Ocre

19:00 Sergio del Molino presenta su libro «Los alemanes», Premio Alfaguara de

Novela 2024

Participa: Sergio del Molino

Presenta: Jorge Fernández Diáz

Organiza: Penguin Random House

Pabellón: Pabellón Blanco

19:00 XVII Festival Internacional de Poesía. Mesa de editores de poesía.

Participa: Miguel Balaguer / Vanina Colagiovanni / Mario Varela / Francisco Garamona

Presenta: Ignacio Di Tullio.

Organiza: Fundación El Libro

Sala: Victoria Ocampo

Pabellón: Pabellón Blanco

19:30 Estilos de la carne. Proyección de imágenes del más reciente libro de Sebastián

Freire, Estilos de la carne (Paripe Books, 2023), que pone de relieve la diversidad corporal

en todo su esplendor. El análisis y la discusión estarán guiados por Liliana Viola y

Mariano López Seoane.

Participan: Liliana Viola, Mariano López Seoane y Sebastián Freire

Presenta: Sebastián Freire

Sala: Orgullo y Prejuicio: Espacio de Diversidad Sexual y Cultura

Pabellón: Pabellón Ocre

NOCHE DE LA FERIA – Gratis a partir de las 20h

20:30 hs – Acto de desagravio a «Los 7 locos» y «Otra trama».

Participan: Alejandro Vaccaro, Cristina Mucci y Osvaldo Quiroga

Organiza: Fundación El Libro

Ingreso al Pabellón Verde (donde se encontraba el stand de Radio Nacional)

20:30 hs. Claudia Piñeiro presenta su libro «Escribir un silencio».

Participa: Claudia Piñeiro

Presenta: Sylvia Iparraguirre

Organiza: Penguin Random House

Sala: Julio Cortázar

Pabellón: Pabellón Amarillo

21 hs. CONCIERTO LISBON POETRY ORCHESTRA «OS SURREALISTAS». La Lisbon

Poetry Orchestra es un colectivo multidisciplinario formado por músicos que invitan a

otros artistas a celebrar e interpretar la poesía, en un viaje verdaderamente único de

descubrimiento y reinvención de la palabra hablada.

Participan: Aleandre Cortez, Sérgio Costa, Filipe Valentim, Luís Bastos, Mário Santos,

José Anjos, Paula Cortes, Nuno Miguel Guedes

Organiza: Lisboa, Ciudad Invitada de Honor

Sala: José Hernández

Pabellón: Pabellón Rojo

PROGRAMA ESPECIAL EN LA NOCHE DE LA FERIA

18hs. Blender y El Mamut presentan Ritual de Poesía, Parrilla y Perreo. Pabellón Exterior.

Evento al aire libre para compartir entrevistas a grandes escritores, lecturas en vivo,

poesía, música y baile, en un encuentro que mixeará la impronta del streaming y las

lecturas en vivo con Galia Moldavsky, Guille Aquino, Fede Simonetti, Elisa Sanchez,

Juanita Groisman y Marcos Aramburu.

19hs. Gonzalo Heredia realizará una lectura en vivo.

20hs. Primer panel de Blender+Mamut, en el que, con la conducción de Marcos

Aramburu y Elisa Sanchez charlarán Dolores Reyes, Camila Fabbri, y Martín Kohan.

21hs. Con la conducción de Federico Simonetti y Juanita Groisman llegará al escenario

Hernán Casciari con una lectura para el público y charla con los conductores.

22hs. Guille Aquino a las 22 conversará con Luciano Lamberti, Selva Almada, Seba De

Caro y Carla Quevedo. El cierre, de 22:45 a 00, será con música y un certamen de perreo.

DOMINGO 28 DE ABRIL

15hs. Travestis corriendo en Fórmula 1. Este evento propone la conjugación de texto,

música y performance a cargo de artistas que conjugan esos tres mundos. Cada una de

ellas leerá poemas de su autoría y volverá al origen de sus identidades: la fantasía. El

título es un verso de un poema de Vir del Mar, en el que se imagina un multiverso de

travestis donde para ellas todo es posible.

Participan: Vir del Mar, Lola Lamar, Killa Orbe y Mariposa Trash

Presenta: Nicolás Colfer

Organiza: Fundación El Libro

Sala: Orgullo y Prejuicio: Espacio de Diversidad Sexual y Cultura

Pabellón: Pabellón Ocre

16:00 hs. Diamela Eltit presenta «Falla humana».

Participa: Diamela Eltit

Presenta: Belén Marinone

Organiza: Grupo Planeta

Sala: Julio Cortázar

Pabellón: Pabellón Amarillo

17:30 Liliana Heker presenta su libro Noticias sobre el iceberg

Participa: Liliana Heker

Presenta: Inés Garland

Organiza: Penguin Random House

Pabellón: Pabellón Blanco

18:30hs. Perlongher x Drag Queens. Las hermanas Mimí y Janet Pons se reúnen para

dar voz en vivo a dos ensayos de Néstor Perlongher: “El sexo de las locas” y “Matan a un

marica”, de 1984, a 40 años de sus publicaciones. Parece una propaganda política, pero

es un hecho teatral.

Presenta: Nicolás Colfer

Organiza: Fundación El Libro

Sala: Orgullo y Prejuicio: Espacio de Diversidad Sexual y Cultura

Pabellón: Pabellón Ocre

20:30 hs. 20 años de la creación del Espacio Memoria ex ESMA. “Donde hay

memoria hay futuro”.

Participa: Taty Almeida – Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; Lila Pastoriza –

Sobreviviente de la ESMA ex coordinadora de Contenidos del Espacio Memoria; Maiki

Gorosito – Directora Ejecutiva del Museo Sitio de Memoria ESMA; Andrés Centrone /

Juan Burstein– Responsables de Programas Educativos y Guías del Espacio Memoria.

Organiza: Espacio Memoria y DD:HH ex ESMA

Sala: Alfonsina Storni

Pabellón: Pabellón Blanco

LUNES 29 DE ABRIL

17:30 «Diálogo con Zhao Si, poeta china contemporánea». Se trata de una entrevista

a la poeta y académica china Zhao Si, comentando su obra, que acaba de publicarse

parcialmente en castellano, para presentarla al público de Buenos Aires, ciudad que visita

por primera vez.

Participa: María Rosa Lojo y Zhao Si

Presenta: María Rosa Lojo

Organiza: Editorial Mil Gotas

Sala: Alfonsina Storni

Pabellón: Pabellón Blanco

19:00 «Decidir y criar: herramientas útiles para pensar la maternidad». Un encuentro

íntimo para pensar el deseo, el embarazo, el parto, la lactancia, la crianza, la soberanía

corporal, las distintas formas de acceder a la maternidad, los abortos, los duelos.

Participan: Aldana Contrera, Ileana Contrera, Laura Contrera

Presenta: Julia Mengolini

Organiza: Futurock

Sala: Rodolfo Walsh

Pabellón: Pabellón Amarillo

Textos y foto: Gentileza Prensa Fundación El Libro.-