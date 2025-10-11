Primer Encuentro Nacional de Citroneros en Roque Pérez

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

Hoy sábado 11 de octubre desde las 14:30 horas, se llevará a cabo en el predio del Ferrocarril el Primer Encuentro Nacional de Citroneros, un evento que reunirá a admiradores y fanáticos de los clásicos Citroën de todo el país.

Durante la jornada, los visitantes podrán disfrutar de una exposición de vehículos Citroën, una feria de artesanos, propuestas de gastronomía local y la participación de la Escuela de Mecánicos Aficionados Citroën, que brindará demostraciones y charlas sobre el mantenimiento y la historia de estos emblemáticos autos.

Cita imperdible para los amantes del motor y las tradiciones, en un entorno familiar y al aire libre que invita a compartir la pasión por los clásicos que marcaron una época.-

