Preocupación en Roque Pérez ante la desaparición de animales de compañía

El tema no es nuevo, pero desde hace unos meses parece haberse acrecentado la desaparición de varios animalitos de compañía, a los que algunos llaman mascotas, gatos y perros cuyas familias no saben nada de ellos.

Es común en Roque Pérez que haya perros y gatos sueltos y en varias ocasiones hasta hemos criticado a quienes dejan a sus perros en la calle, pero de todos modos, creemos firmemente que esto no debe dar motivos para que alguna persona les haga daño ni a perros ni a los gatos, porque en definitiva, no son los animales los culpables de esta problemática. Si bien debemos destacar que los gatos no corren a las bicis ni a las motos, ni atacan a la gente. Pero no porque un perro salga a correr una moto, se le debe hacer algo.

Esperemos que las familias de estos animalitos perdidos puedan hallarlos pronto, o aunque sea, que alguien les informe qué pasó con ellos y también esperamos que esto no siga pasando.

También hemos visto en las redes sociales que se han envenenado perros y esto no solo es muy repudiable, sino que además de causarle la muerte a los perros, incluso podrían hacerle daño a niños o a quien esté en contacto con esos perros.

No maltrate a los animales, por favor!