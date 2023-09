¿Por qué no está preso Aníbal Lotocki a pesar de haber sido condenado a cuatro años?

El cirujano Aníbal Lotocki está condenado a cuatro años de prisión y sin la posibilidad de ejercer la medicina, aunque está en libertad, ya que la pena aún no está firme.

Es por esto que Lotocki se mantiene en libertad a la espera de que la Cámara Nacional de Casación Penal revise su condena de cuatro años de prisión y cinco de inhabilitación para ejercer la medicina.

No obstante, a raíz de la muerte del panelista televisivo Mariano Caprarola es que el Tribunal hizo lugar a una medida cautelar y le impuso la prohibición de ejercer la medicina hasta que su condena quede firme.

Ahora, tras la muerte de la modelo Silvina Luna, es que se va a agravar la acusación sobre el cirujano y también su condena.

Las presuntas víctimas de Aníbal Lotocki

Mariano Caprarola

El diseñador murió el pasado 17 de agosto, a los 48 años, producto de una insuficiencia renal. El ex panelista de La Jaula de la moda se habría sometido a una cirugía estética en 2010 con Aníbal Lotocki.

«No puedo usar la palabra ‘asesino’, porque va a ser la Justicia quien dictamine si va preso o no», había dicho Caprarola que no denunció a Lotocki por miedo. «Si lo cuento, me matan y termino en un zanjón».

Gabriela Trenchi

La empresaria, en 2015, se colocó unos tensores en los glúteos. «Yo vivo un calvario todos los días y tengo los riñones dañados», había asegurado en una entrevista. «Me pongo en su lugar. Hasta ahora, gracias a Dios no tengo el problema de ella, pero sí tengo problemas en los huesos, que están descalcificados», aseguró Trenchi que denunció a Lotocki por supuesta mala praxis.

Luego de la muerte de Caprarola, Trenchi dijo que Lotocki «está protegido políticamente» para ejercer en su consultorio.

Fran Mariano

El exparticipante de Cuestión de peso es otro de los famosos que denunció a Lotocki. En junio de este año fue internado de urgencia en el Hospital Modelo de Caseros por la presunta mala praxis del cirujano plástico. “Yo tenía un pasaje para irme a Jujuy y no voy a poder viajar por este pie, no me quiero poner en lugar de víctima pero yo te puedo asegurar que él que las hace las paga, este tipo la va a pagar», había dicho en su momento.

Además, dijo: “Es un caradura. Jamás me dijo ‘no soy cirujano’. Siempre se vendió como un cirujano plástico”, sostuvo y reveló que retoques estéticos le realizó sin su consentimiento: “Vos vas a hacerte un retoquecito en la nariz y salís con todo lo que él te quiere hacer. Fui para afinarme un poco la nariz y hacerme el mentón. Él me dijo ‘te rellenaría un poquito los pómulos’. A mí me parecía muy femenino, entonces le dije que no”.

Virginia Gallardo

La panelista de Socios del Espectáculo se operó en 2008 con Lotocki para levantarse los glúteos. “Me hace mal hablar de este tema. Es claro que no superamos esto. Todas entramos en alarma, horas hablando por teléfono con el médico. Llegar a este punto y volver a verlo en televisión es terrible”, dijo Gallardo. A su vez, insistió: “Pasé dos mediaciones. Siempre seguí mi vida adelante. Convivo con el dolor desde hace 15 años y él lo sabe. Que se haga cargo de lo que hizo y que reconozca. ¿Qué pasa con la Justicia?”.

Pamela Sosa

La mujer, de 38 años, fue pareja del médico entre 2006 y 2014. En 2015, la famosa lo denunció porque Lotocki le habría ocasionado daños a su cuerpo, debido a los tratamientos estéticos. Las consecuencias, según Sosa, fueron granulomas y diabetes. Junto a Silvina Luna, Gabriela Trenchi y Stefanía Xipolitaxis llevó al cirujano a la Justicia.

Sosa se cruzó con Lotocki cuando el profesional se encontraba dando una entrevista a Telenoche. “¿En algún momento él pidió perdón? ¿Y saben por qué no lo hizo? Porque es un enfermo psicópata y narcisista», apuntó la denunciante del cirujano.

Stefy Xipolitakis

La vedette habló en una historia subida a su cuenta de la red oficial de Instagram sobre la supuesta mala praxis del médico: “A cualquiera de todas las que pasamos por las manos de ese asesino nos puede pasar lo que le está pasando a ella, porque tenemos una bomba en nuestro cuerpo”.