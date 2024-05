Policía bonaerense: la Provincia aumentó los salarios y pone paños fríos a los reclamos

Desde el Ministerio de Seguridad que conduce Javier Alonso señalaron a La Tecla que el lunes se anunció que «el personal policial bonaerense percibirá en sus sueldos del mes de mayo el aumento salarial de 7,5 puntos porcentuales, igual que todos los agentes de la administración pública de la Provincia; acumulando un incremento del 59,2% en lo que va del año 2024. Asimismo, resaltaron «el esfuerzo que realiza el Estado provincial en sostener el sueldo de sus trabajadores manteniendo la política de otorgar incremento salarial cada mes que ha pasado en lo que va del año».

En tanto, explicaron que «ese incremento se ha trasladado idénticamente al monto del servicio de Policía Adicional (Polad), para los agentes que realizan la tarea en sus francos de servicio». Además, confirmaron que «complementariamente, a partir del mes de junio se incrementará un 27,4% la compensación por Uniforme llevándola a $35.000 para los escalafones Comando y General (aproximadamente el 85% de la fuerza policial), con lo que este concepto acumula una mejora en el primer semestre de 2024 del 133,3%. El mismo incremento porcentual por uniforme se aplica al resto de los subescalafones (15% de la fuerza)».

A su vez, desde la cartera indicaron que «el concepto uniforme en la gestión del gobernador Axel Kicillof se incrementa 31 veces, desde los $1.130 de diciembre 2019; cuando en el mismo período la inflación medida por IPC subió 21 veces».

Otra de las mejoras se basó en «la compensación por Recargo de Servicios (Cores) desde el mes de junio se duplicará a $1.200 para todos los servicios; y, se triplicará a $1.800 en el caso de las horas destinadas al personal Comando y General abocado a las tareas de patrullaje en 34 distritos del AMBA, incluyendo en este caso a agentes de las Superintendencias de Fuerzas de Operaciones Especiales y Cuerpos y de Comandos de Patrullas». También resaltaron que «el valor de las Horas Cores durante la gestión del gobernador Axel Kicillof se incrementa en promedio 35 veces frente a una inflación que ha crecido 21 veces en igual período».

El lunes, bajo la denominación “Personal Policial Auto Convocados” que contiene al “Personal en Actividad, Retirados, Jubilados y Pensionados” hizo saber un “Reclamo Salarial y Condiciones laborales”. Entre los planteos, demandaron la reincorporación de los agentes desafectos luego de las violentas protestas que encabezaron en 2020. Además, trascendió que planifican una movilización para este miércoles en el comando Puente 12 (La Matanza), San Martín, San Isidro, Tigre, Mar del Plata y Florencio Varela.

Días atrás, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, remarcó que “de acuerdo a lo determinado en su momento por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la policía no tiene un sindicato que llegue adelante a reclamos”. A su vez, afirmó: “Hoy los aumentos salariales de los efectivos de la policía de la Provincia de Buenos Aires están atados a las paritarias que se cierran”.

En tanto, expresó que “sobre los supuestos reclamos, protestas, la verdad que no son oficiales, obviamente no corresponden a nuestra fuerza policial, sino que son algunas operaciones que en general ya las vienen haciendo, pero desde hace mucho tiempo, distintos grupos de policías exonerados que no están vinculados con la fuerza policial”.

En este marco, el martes por la tarde en la Gobernación bonaerense el gobernador Kicillof mantuvo un encuentro con el ministro Alonso. Se trató de una reunión de las habituales que suelen tener ambos en las que abordan temáticas de gestión. No obstante, desde la Provincia le restaron importancia al reclamo de algunos sectores y pusieron el foco en los aumentos que brindaron a los agentes.

Gentileza de Revista La Tecla.-