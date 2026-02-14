PJ: A la espera de la lista oficial, sube la tensión en distritos donde habrá internas

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

Pese a que había varios nombres anotados para la conducción del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, finalmente el gobernador Axel Kicillof será el nuevo presidente a partir del próximo 15 de marzo, fecha prevista para el recambio de autoridades tras finalizar el mandato de Máximo Kirchner.

Con Verónica Magario y Federico Otermín como vicepresidentes, además del líder de La Cámpora como presidente del Congreso partidario, se espera que en los próximos días de oficialice la lista de unidad para conducir el PJ Bonaerense en el próximo período. Sin embargo, La Tecla pudo saber cómo quedará conformado el Consejo provincial del partido, con un reparto de figuritas entre el Movimiento Derecho a Futuro y el kirchnerismo.

Pero la unidad a nivel nacional no alcanzó para que se lograse en los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires. Si bien hay intenciones de evitar un proceso de elecciones, todo indica que en 32 municipios de la provincia la conducción partidaria se definirá en las urnas. A partir de esta situación, comenzaron a surgir tensiones en algunos distritos donde fue imposible lograr una lista de unidad.

Uno de esos casos ocurre en Tigre. El distrito gobernado por Julio Zamora tendrá dos listas para definir quién será el presidente del Partido Justicialista local. Una de ellas la lidera Mario Zamora, hermano del jefe comunal que prefirió integrar la lista de Somos Buenos Aires en las elecciones bonaerenses del pasado 7 de septiembre.

En frente estará la lista que comanda Luis Samyn Ducó, concejal del distrito referenciado con el Frente Renovador de Sergio Massa. Dicha lista cuenta con el respaldo de la gran mayoría de sectores que componen el peronismo y quieren disputarle la conducción partidaria al actual alcalde del distrito.

Ante este escenario de internas, desde el sector de Zamora lanzaron un duro comunicado cuestionando a sus rivales políticos, acusándolos de realizar “graves acciones de intromisión en la vida interna del partido”

En un comunicado, los integrantes de la lista Celeste y Blanca expresaron: “Ponemos en alerta al conjunto de afiliados del partido justicialista bonaerense del distrito de Tigre por las graves acciones de intromisión en la vida interna del partido por parte de organizaciones políticas ajenas a nuestro partido”.

“Presiones mediáticas que se expresan con notas donde dan cuenta que la Junta Electoral estaría evaluando impugnar nuestra lista por supuesta participación en procesos electorales nacionales, son operaciones de baja estofa a las que ya estamos acostumbrados. Recientemente patrullas de control ideológico, conformadas por integrantes de partidos ajenos a la interna peronista, están hostigando a aquellos afiliados que avalaron nuestra lista tratando de poner en duda la verosimilitud de las firmas presentadas”, aseguraron.

Con este escenario, los distritos donde habría elecciones están lejos de llegar a un acuerdo entre las partes. Los 32 municipios que van a internas son los siguientes:

General Rodríguez (2 listas)

Luján (2 listas)

Marcos Paz (2 listas)

Moreno (2 listas)

Morón (2 listas)

Navarro (2 listas)

San Miguel (2 listas)

Tigre (2 listas)

Baradero (2 listas)

Colón (2 listas)

Pergamino (2 listas)

Ramallo (2 listas)

San Andrés de Giles (2 listas)

San Antonio de Areco (2 listas)

San Nicolás (2 listas)

Zarate (2 listas)

Lanús (2 listas)

Magdalena (2 listas)

Presidente Perón (2 listas)

Bragado (2 listas)

Chivilcoy (2 listas)

Junín (3 listas)

Lincoln (2 listas)

9 de julio (2 listas)

Balcarce (2 listas)

General Pueyrredón (3 listas)

La costa (2 listas)

Lobería (3 listas)

Adolfo Alsina (2 listas)

Tornquist (2 listas)

Roque Pérez (2 listas)

Saladillo (2 listas)

25 de Mayo (2 listas).

Gentileza de Revista La Tecla.-

Me gusta esto: Me gusta Cargando...