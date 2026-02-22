Pax Silica: 88 países firmaron un acuerdo diplomático sobre inteligencia artificial

El documento contiene el marco ético global para las naciones ante el importante avance tecnológico.
Puntos del acuerdo
Entre los puntos, destaca la creación de un «almacén global» de seguridad (Trusted AI Commons) donde los países compartirán sus manuales para frenar errores de la IA antes de que sean peligrosos, además de la firma de una «carta de democratización» para que los países pobres puedan comprar chips a precios justos y no se queden fuera de la carrera tecnológica.
El acuerdo también prioriza el uso de la IA en sectores críticos como la medicina y la agricultura mediante modelos de acceso abierto, y sella un plan de contingencia laboral ante el impacto de la automatización masiva previsto para el próximo lustro.
La cita, que ha movilizado inversiones por 300.000 millones de dólares y ha colapsado Nueva Delhi durante cinco días, concluye como el primer gran esfuerzo internacional por someter a la razón humana una ventana al futuro que el mundo espera poder controlar.
Gentileza de MinutoUno.-
N de la R de www.rpereznet.com.ar:
No se informó si en este acuerdo se puso algún artículo o item en donde se obligue a las publicaciones que se suben a las redes sociales que sean hechas con IA a que contengan algún tipo de aclaración, ya que mucha gente aún sigue creyendo en todo lo que ve y muchos videos o fotografías realizadas con IA son tomadas como reales. Creemos que este es un punto que debería tratarse para que en el futuro, cada imagen hecha con IA contenga una pequeña advertencia o marca que aclare que es IA.-
