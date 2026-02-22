Pax Silica: 88 países firmaron un acuerdo diplomático sobre inteligencia artificial

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

El documento contiene el marco ético global para las naciones ante el importante avance tecnológico.

La Cumbre de Impacto IA 2026 concluyó este sábado en Nueva Delhi con la firma de la «Declaración de Delhi», el mayor acuerdo diplomático de la historia sobre inteligencia artificial, con el respaldo de 88 países, tras haber pospuesto su clausura una jornada por los desacuerdos en su redacción.

Promover una IA segura, fiable y sólida es clave para construir confianza y maximizar los beneficios económicos y sociales «, reza la declaración. «La llegada de la IA marca un punto de inflexión en la trayectoria de la evolución tecnológica. Las decisiones que tomemos hoy moldearán el mundo impulsado por la IA que heredarán las generaciones futuras «, subraya el texto oficial publicado por el Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Información de India. «, subraya el texto oficial publicado por el Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Información de India. El documento, que suma a potencias como Estados Unidos, China y la Unión Europea, busca establecer un marco ético global ante una tecnología que, según los líderes de Silicon Valley presentes en la cita, podría alcanzar la «superinteligencia» en apenas 24 meses. Puntos del acuerdo Entre los puntos, destaca la creación de un «almacén global» de seguridad (Trusted AI Commons) donde los países compartirán sus manuales para frenar errores de la IA antes de que sean peligrosos, además de la firma de una «carta de democratización» para que los países pobres puedan comprar chips a precios justos y no se queden fuera de la carrera tecnológica. El acuerdo también prioriza el uso de la IA en sectores críticos como la medicina y la agricultura mediante modelos de acceso abierto, y sella un plan de contingencia laboral ante el impacto de la automatización masiva previsto para el próximo lustro. La cita, que ha movilizado inversiones por 300.000 millones de dólares y ha colapsado Nueva Delhi durante cinco días, concluye como el primer gran esfuerzo internacional por someter a la razón humana una ventana al futuro que el mundo espera poder controlar. Gentileza de MinutoUno.- N de la R de www.rpereznet.com.ar: No se informó si en este acuerdo se puso algún artículo o item en donde se obligue a las publicaciones que se suben a las redes sociales que sean hechas con IA a que contengan algún tipo de aclaración, ya que mucha gente aún sigue creyendo en todo lo que ve y muchos videos o fotografías realizadas con IA son tomadas como reales. Creemos que este es un punto que debería tratarse para que en el futuro, cada imagen hecha con IA contenga una pequeña advertencia o marca que aclare que es IA.- El desbloqueo del acuerdo, que recuperó a 12 países que se resistían a firmar el viernes, fue posible gracias a que el texto final especificó que las directrices son «voluntarias y no vinculantes». Esta cláusula permitió salvar la postura de Estados Unidos, que se mantuvo a contracorriente de la voluntad general de líderes como Narendra Modi, Emmanuel Macron o Lula da Silva, quienes abogaron por democratizar la herramienta para evitar aristas autocráticas o riesgos existenciales para la sociedad. «, reza la declaración.

