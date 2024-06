Paul McCartney vuelve a tocar en Argentina y grabó un saludo para anunciar sus fechas: “Prepárense para rockear”

Tras la confirmación de las fechas, y aún cuando no están en venta las entradas, ya son varios los fanáticos que están a la espera de que sume nuevos shows en cada uno de los lugares donde hay fechas previstas, a la vez que se sumen estadios en diferentes países que hasta el momento no figuran en el cronograma.

En lo que respecta a lo vivido en 2019 en su último show en Buenos Aires el Campo de Polo, el concierto destacó por la versatilidad instrumental de Paul, quien no solo tocó su famoso bajo sino también la guitarra electroacústica, un ukelele, una mandolina y el piano. El repertorio incluyó éxitos de The Beatles, The Wings y canciones de su carrera solista. Durante la interpretación de “Blackbird”, McCartney se elevó en la plataforma del escenario, proporcionando un momento destacado tanto visualmente como a nivel musical.

El británico interactuó con el público en varias ocasiones en español, lo cual fue recibido con entusiasmo por los asistentes. “Hola, Argentina, qué buena onda. Buenos Aires, hola, estoy ‘felice’ de volver”, comentó McCartney, recordando que había aprendido el idioma durante su niñez en Inglaterra. También dedicó “My Valentine” a su esposa Nancy, presente en el evento, mientras en las pantallas se proyectaba un video con Natalie Portman utilizando lenguaje de señas.

Entre los momentos más emotivos estuvieron las dedicatorias a sus antiguos compañeros de banda. “Here Today” fue un homenaje a John Lennon y “Something”, interpretada con ukelele, estuvo dedicada a George Harrison. La noche cerró con una serie de clásicos de The Beatles como “Hey Jude”, “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band” y “The End”.

El show concluyó con fuegos artificiales y papel picado, dejando una sensación de sorpresa y satisfacción entre los asistentes, que tuvieron la oportunidad de disfrutar de la música de uno de los músicos más influyentes de todos los tiempos.

Gentileza de Infobae.-