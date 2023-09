Patricia Bullrich: «Pablito Moyano tenelo claro, vos cortás la calle y vas en cana»

«Sé cómo hacerlo, ya lo hice. La Argentina necesita estar ordenada, que entiendan que hay un nuevo gobierno y un nuevo orden que les va a dar paz, tranquilidad, que les permita llegar al trabajo«, sostuvo Bullrich.

Además, planteó que trabajará para construir «una sociedad con más producción, más inversión y más trabajo».

«No puede haber un milímetro de suelo argentino donde no rija la ley. En algunos lugares no entra la ley porque arman leyes propias. Necesitamos recuperar y ordenar cada milímetro de suelo argentino para que los argentinos se sientan seguros», desarrolló respecto a su plan de Gobierno.

En la misma línea, puntualizó: «Saben los argentinos que en eso somos implacables. No vamos a ser implacables con el que está enfermo, hay que ayudarlos, pero aquel que está con un cuchillo amenazando vamos a ser muy fuertes».

«No puede ser que salgamos a pasear por una plaza y terminemos muertos.No nos puede volver a pasar. No hay país que tenga asesinaros 0, pero tenemos que ir bajándolo», planteó tras el asesinato del ingeniero Mariano Barbieri en el barrio porteño de Palermo.

Por último, Bullrich expresó que está dispuesta a trabajar con todos los sectores, incluido el sindical, sin hacer distinción de su ideología, siempre que «estén decididos a entender que no se puede seguir así» y que quieran «cambiar para que los argentinos vivamos felices, con alegría, trabajo e inversión, adelante, no me importa de dónde vengan».

«No estoy en contra de los sindicalistas sino de los que frenan el avance del país. No le voy a decir a nadie que no, solo a los que nos ponen el freno. Acá hay que poner el acelerador», concluyó la candidata opositora.