Paro de la CGT: ¿Cómo operarán los bancos?

En el marco del paro general convocado por la CGT contra la reforma laboral, el gremio La Bancaria confirmó su adhesión total a la medida de fuerza, lo que afectará significativamente la operatoria financiera en todo el país.

El titular del sindicato, Sergio Palazzo, ratificó que no habrá atención al público de forma presencial en ninguna sucursal (pública o privada) a nivel nacional durante las 24 horas que dure la huelga. Esto implica que no se podrán realizar trámites presenciales, cobro de cheques por ventanilla ni operaciones cambiarias físicas.

Sin embargo, los usuarios no quedarán completamente aislados financieramente. El servicio de homebanking, las aplicaciones móviles de las entidades y las billeteras virtuales funcionarán con total normalidad para realizar transferencias, pagos de servicios y constitución de plazos fijos.

Asimismo, se espera que los cajeros automáticos operen, aunque advierten que la falta de reposición de billetes (por el cese de los camiones de caudales) podría generar faltantes de efectivo hacia el final de la jornada.

El paro será este jueves 19 de febrero , cuando se trate la Reforma Laboral en la Cámara de Diputados.-

