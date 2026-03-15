Paranoia en Hollywood ante una advertencia del FBI sobre posible atentado en los Oscars

La 98ª entrega de los premios Oscar llegará hoy domingo al Dolby Theatre de Ovation Hollywood con un fuerte operativo de seguridad reforzado a raíz de una alerta del FBI sobre una posible amenaza vinculada a Irán en la costa oeste de Estados Unidos.

Según informaron medios especializados como The Hollywood Reporter y Variety, la Academia y las autoridades californianas acordaron elevar las medidas de control alrededor de la ceremonia más vista del cine mundial, en coordinación estrecha con fuerzas federales y locales. Todas las nominaciones a los Oscar La advertencia del FBI, que aún se maneja como información “no verificada”, apuntó a un supuesto complot iraní que contemplaría el uso de drones lanzados desde una embarcación frente a la costa de California para atacar objetivos en el estado, lo que encendió todas las alarmas por la exposición global de los Óscar.

El propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que su gobierno analiza esa amenaza, mientras que el gobernador Gavin Newsom reconoció que recibió el memorando federal, aunque aclaró que por ahora no se habla de un riesgo “inminente”. En ese contexto, los productores ejecutivos de la transmisión, Katy Mullan y Raj Kapoor, aseguraron en conferencia de prensa que el objetivo es que la gala “funcione a la perfección” y que tanto las estrellas invitadas como el público y los fans en los alrededores del teatro se sientan “seguros, protegidos y bienvenidos”. Kapoor subrayó que trabajan codo a codo con el FBI y el Departamento de Policía de Los Ángeles, pero evitó referirse de manera directa a la alerta específica por Irán, en línea con la estrategia de no sobredimensionar el tema en la previa del show.​

Gentileza de Infonews Cooperativa.-

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